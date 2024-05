Bulit tart a Margitszigeten a Tisza Párt

P. L.;

buli;Margitsziget;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-05-28 15:28:00

A zenés rendezvény keretében előadásokat, játékokat, tematikus kvízeket ígértek a résztvevőknek a szervezők.

Talpra, Fiatalok! Csatlakozz Magyar Péterhez és csapatához egy laza, bulis estére a Margitszigeten! - így kezdődik annak az eseménynek a Facebook-leírása, amit a Tisza Párt listavezetője hirdetett meg péntek délután 4 órára.

Az esemény elsősorban az érettségizőket és az egyetemistákat célozza meg a felhívás szerint: „Ha már eleged van az írásbeli és szóbeli érettségik közötti stresszből, vagy csak kiszabadulnál a vizsgaidőszak fojtogató légköréből, gyere el május utolsó napján, pénteken a Margitszigeten lévő Wonder Island-be! Egy olyan napot szervezünk, ahol lazíthatsz és feltöltődhetsz, hogy újult erővel vághass neki a nyár előtt meg rád váró feladatoknak.”

A zenés rendezvény keretében előadásokat, játékokat, tematikus kvízeket ígértek a résztvevőknek a szervezők, de a pontos programlistát még nem tették közzé, ezeket folyamatosan töltik majd fel az eseménybe. „Ismerj meg új embereket, barátkozz, és töltsd velünk ezt a különleges napot!” - írták, majd azt közölték, hogy a délután 4-kor kezdődő esemény a tervek szerint egészen hajnali 2-ig tart majd.

A részvételt ugyanakkor regisztrációhoz kötötték, a résztvevők száma ugyanis limitált: 1000 ember fogadására van keret, utána le is zárják a jelentkezést. Az első 500 vendég viszont kap egy-egy welcome-drink kupont is. Csoportosan is lehet érkezni, ehhez meg kell adni egy jeligét, s a legnagyobb csapatnak meglepetéssel készülnek.