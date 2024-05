Több mint 6700 percen át tartott már felszólalásokat a kampányban a Tisza Párt EP-listavezetője

Frank Zsófia;

kampány;országjárás;felszólalás;Magyar Péter;önkormányzati választás 2024;

2024-05-28 05:55:00

A Republikon Intézet vezetője szerint Magyar Péter jó gegeket használ.

– A vidékjárás, főleg a kisebb települések esetén, olyanokat is elérhet, akiknek nagy igényük lett volna, hogy politikust lássanak, de erre nagyon régóta nem volt lehetőségük – a többi között ezt mondta lapunknak Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője Magyar Péternek, a Tisza Párt listavezetőjének országjárásáról. Lapunk összesítése szerint Magyar mindössze öt hét alatt 15 megyében 158 települést látogatott meg.

A Tisza Párt alelnöke április 17-én kezdett országjárásba, azóta hetente több napon át utazik, és nem csak a nagyobb, hanem a kisebb településeken is tiszteletét teszi, és egy-két kivétellel mindenhol beszédet is mond.

Egy megyében többnyire két napot tölt Magyar Péter, és egy nap alatt átlagosan 5-6 település fér bele a programjába.

A 158 településből 111 esetben töltött fel videót is a beszédeiről, illetve ezen felül 32 olyan településen volt, ahol ugyan mondott beszédet, de vagy technikai, vagy egyéb okból arról nem készült videó. Olyan helyeken is járt, ahol nem feltétlen az emberek közé ment, hanem például családi gazdaságot látogatott meg. Lapunk összesítése alapján összesen 143 beszédet mondott el eddig, ami alatt 6760 percet beszélt (azon 32 település esetében, ahol nem készült felvétel, az átlagos beszédidő alapján készítettünk becslést, illetve ahol rajta kívül más is szólt az emberekhez, azt az időt levontuk). Így összesen 112 óra jött ki, vagyis olyan, mintha Magyar Péter bő 4,5 napot egyhuzamban végigbeszélt volna. A leghosszabb előadásai 70-90 percesek voltak, és ezeket többnyire a nagyobb városokban mondta el, ahol több ezren hallgatták. Ilyen volt például a szegedi esemény, ahol a résztvevők megtöltötték a Dóm teret, vagy Debrecen, ahol szintén megtelt a tér. A legrövidebb beszéde 20 perces volt, ezt a Zala vármegyei Söjtörben tartotta. Az átlagos idő egyébként valamivel több mint 47 perc volt.

– Nemcsak a rengeteg helyszín, hanem ezek vizuális elemei is nagyon fontosak – fogalmazott a Népszavának Horn Gábor hozzátéve, hogy míg Orbán Viktor lényegében titkos kampányt folytat, például egy magtárban beszél pár tucat Fidesz-szavazóhoz, addig Magyar Péter mindenhol több száz, akár több ezer érdeklődő előtt tartja a demonstrációit. – Ha az emberek nem is érnek rá, fizikailag nincsenek ott, ez akkor is azt az érzést keltheti, hogy akár ott is lehetnének, részesei lehetnének valamelyik rendezvénynek. Továbbá a koreográfia is jól illik ahhoz a karakterhez, amit ki akar magáról alakítani. „Ha jól emlékszem említette is a Ludas Matyi jelenséget, tehát, hogy a nép egyszerű gyermekeként mondja el, amit gondol”. Jó gegeket, humorosabb képi, gondolati megvalósításokat is beleépít az előadásokba, ez szintén vonzza a figyelmet. Ilyen például, hogy kibérelte a felcsúti kisvasutat – fogalmazott Horn Gábor.

Az országjárások ugyan nem ismeretlenek a politikában, a rendszerváltás óta már több is megvalósult. Az egyik legemlékezetesebb Horn Gyula esete volt, ugyanis 1994-ben országjárása közben szenvedett súlyos autóbalesetet. De 2002-ben Medgyessy Péter is bejárta az országot. Horn Gábor felidézte, hogy 1993-ban őt is elküldte akkori pártja, az SZDSZ. – Mind a 176 körzetet végigjártam, viszont én ezt fél év alatt teljesítettem, nem öt hét alatt. Az is szokatlan most Magyar Péter esetében, különösen a 2010 utáni politikában, hogy ennyire közel engedi magához az embereket.