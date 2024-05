Ferenc pápa bocsánatot kért a melegekre nézve sértő megjegyzése miatt

P. L.;

Vatikán;bocsánatkérés;melegek;Ferenc pápa;

2024-05-28 19:19:00

Senkit nem akart megbántani - szögezte le a katolikus egyházfő.

Mint arról beszámoltunk, sértő megjegyzést tett Ferenc pápa egy püspökökkel tartott múlt heti megbeszélésen, amikor a meleg férfiak papi szemináriumokba történő felvételéről volt szó. A katolikus egyházfő a zárt ajtók mögött tartott találkozón úgy fogalmazott, bár fontos, hogy mindenkit befogadjanak, egy meleg személy esetében fennáll a kockázata annak, hogy kettős életet éljen. Ezután állítólag hozzátette, egyes szemináriumokban már így is túl sok volt a „frociaggine”, ami egy vulgáris olasz szó, és nagyjából „buzulásnak” lehet fordítani.

Az már korábban is felmerült, hogy az argentin származású katolikus egyházfő nem biztos, hogy tudta, a kifejezés sértő, egy másik püspöki vélemény szerint viszont Ferenc pápa csak poénnak szánta a szó használatát. Azóta mindenesetre a The Guardian arról számolt be, hogy Ferenc pápa bocsánatot kért a sértő kifejezés használata miatt. Hozzátette, soha nem állt szándékában megbántani másokat, vagy homofób szavakkal kifejezni magát.

Matteo Bruni, szentszéki szóvivő azt közölte, a katolikus egyházfő elnézést kér mindenkitől, akik sértve érezték magukat emiatt. Felidézte a katolikus egyházfő korábbi szavait, miszerint a katolikus egyházban mindenki számára van hely, senki sem haszontalan és senki sem felesleges.

A kiszólásról először a Dagospia című olasz politikai pletykaoldal számolt be, majd innen vette át a La Repubblica és a Corriere della Sera is, valamint az Adnkronos hírügynökség is beszámolt róla. Utóbbi három meg nem nevezett püspököktől kért információkat, akik szerint a pápa csak tréfának szánta ezt a szóhasználatot, illetve egyikük szerint nem is biztos, hogy tisztában volt vele, hogy ez a kifejezés sértő.

Christopher White, a National Catholic Reporter vatikáni riportere szerint egyébként a hivatalos pápai bocsánatkérések nem túl gyakoriak, általában történelmi ügyekben szokták ezt megtenni. Az, hogy Ferenc pápa ezt most azonnal megtette, a riporter szerint két dolgot jelez: egyrészt az internet jelentette gyorsuló világot, másrészt ugyanakkor azt is, hogy a katolikus egyházfő komolyan veszi az LMBTQ-közösség felé eddig tanúsított nyitottságot.