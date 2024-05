Magyar cégeket vett a román Teraplast, amely idén 173 millió eurós árbevétellel számol

Papp Zsolt;

Magyarország;Románia;román;cégfelvásárlások;teraplast;

2024-05-29

Magyarországon terjeszkedik, egy nagykanizsai és egy fertőszentmiklósi céget vett meg a román tőzsdén is jegyzett Terapalast SA Group.

Már nem csak a magyar cégek terjeszkednek a környező országokban, egyre több román cég lép a magyar piacra, illetve vásárolnak fel hazai cégeket. A magyar piacon már évek óta jelen van az infokommunikáció szereplőjeként a Digi-csoport, vagy az e–kereskedelemben meghatározó eMag, hogy csak az ismertebbek említsük. Idén a román tőzsdére is bevezetett, 130 éves besztercei cég, a Teraplast SA felvásárolt két, az osztrák Freiler-csoport birtokában lévő magyarországi céget, a Polytech Kft.-t, illetve a Pro-Moulding Kft.-t. A Teraplast nem közvetlenül fektet be a magyar cégekbe, ugyanis azok osztrák tulajdonosát vásárolta fel – hangzott el műanyagipari vállalat budapesti bemutatkozó sajtótájékoztatóján. A nagykanizsai Pro-Moulding műanyag fröccsöntéssel foglalkozik, elektronikai berendezések, mezőgazdasági gépek és autóalkatrészek gyártására szakosodott és saját fejlesztőcsapattal rendelkezik. A fertőszentmiklósi Polytech kábelvédőcsövek gyártására szakosodott. A cégeket osztrák magánszemélyek alapították még 1990-ben, kifejezetten azzal a céllal, hogy kihasználva az olcsó munkaerőt, Magyarországon gyártsanak. Az üzleti modell bevált, a cég jól menő osztrák cégcsoport részeként működött, s most került eladósorba.

Teraplast Group Délkelet-Európa legnagyobb polimerfeldolgozójaként elsősorban közművezetékeket, nyílászárókat gyárt, a cég a termékeit Európa 22 országában forgalmazza és négy országban folytat termelést, immár Ausztriában és Magyarországon is. A Teraplast-csoportnál idén a tervek szerint 173 millió eurós árbevétel (67 milliárd forint) és 14 millió eurós (5,4 milliárd forintos) adózás előtti nyereséggel számolnak.

A román műanyag-gyártó cég termékeivel most is jelen van a magyar piacon, többek között vízvezetékeket, csatornázási elemeket szállít a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mészáros és Mészáros Zrt. csatornaépítéseihez.

A Teraplast ausztriai és magyarországi cégvásárlásai nem a piacszerzésről szólnak – hangsúlyozta Vajda László, a Teraplast SA fejlesztési igazgatója. Olyan cégeket vesznek, amelyek nyugat-európai piacokra gyártanak termékeket, 80-90 százalékban újrafeldolgozott műanyagból. A Teraplast célja a fejlesztés és terjeszkedés olyan értelmében, hogy a jövőben maguk szeretnék a gyártáshoz szükséges műanyag alapanyagot felvásárolni, valamint újrahasznosítani, s ehhez a magyarországi cégek fejlesztésére lesz szükség. Eddig a magyarországi gyárak 80-90 százalékban exportra termeltek, amit szeretnének megőrizni, de ha már Magyarországon gyártanak, akkor értékesíteni is szeretnének - hangsúlyozta az igazgató. A végső cél, hogy a magyarországi cégeket olyan szintre fejlesszék, hogy műanyagfeldolgozás minden lépése a cégen belül történjen a hulladékhasznosítástól egészen a késztermék gyártásig – mondta Vajda.

Román cégként nem éreztek semmilyen negatív zöngét a magyarországi kormányzati és üzleti tárgyalásaik során, magyar piaci szereplők és a gazdaságpolitika képviselői is gratuláltak a cégfelvásárláshoz. A hazai piacon már jelenleg is komoly román cégek vannak jelen, vagyis semmikép sem lehet úttörőnek tekinteni Teraplastot, de ezek a cégek főként a szolgáltatásban jeleskedtek. A Teraplast egy versenyképes cég, amely állja versenyt a piacon. Erre rá is kényszerülnek, ugyanis a román piacon az itteninél sokkal nagyobb a beruházási étvágy, a cég is minden évben új befektetési területeket keres a terjeszkedéshez - mutatott rá Vajda László. A román cégek csak akkor tudnak versenyképesek lenni a régióban, ha a fejlesztéseik világszínvonalúak, vagyis, ha elhatároznak egy beruházást, akkor a piacon elérhető leghatékonyabb megoldást választják – fogalmazta meg a besztercei cégvezetés krédóját.