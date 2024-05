Orbán Ráhel most épp egy 16-22 milliós órával feszíthetett a Gourmet Fesztiválon

P. L.;

Orbán Ráhel;Orbán család;luxusóra;

2024-05-29 12:59:00

A miniszterelnök köztudomásúlag saját lábán álló lányának óráiból valószínűleg lakást lehetne venni Budapesten.

Orbán Viktor miniszterelnök lánya és Tiborcz István NER-oligarcha felesége, Orbán Ráhel egy Patek Philippe Aquanautra hasonlító órát viselt Gourmet Fesztiválon, ennek ára 16 és 22 millió forint között mozog - közölte a Csukló Szpotting oldal az Instagramon.

Az oldal azt írja, hogy a közzétett képről egyértelműen nem lehet megállapítani, hogy pontosan milyen óráról van szó, de a tokforma, a szíj, a fülek és a tok koronavédő része nagyon erre a típusra hasonlítanak.

Az 1997-ben bemutatott Patek Philippe Aquanaut a tehetősek fiatalabb, modernebb generációjának készült. Sokak szerint a Pateket az inspirálta, hogy a kilencvenes években viszonylag sok fiatalhoz került jelentős mennyiségű pénz, például a felfújódó (később aztán leeresztő) dotkomlufi által. A dotkomlufi lényegében egy tőzsdei buborék volt, amit az internethez kapcsolódó vállalatok túlzott spekulációja okozott a kilencvenes évek végén - ismertette a Csukló Szpotting.

Az oldal szerint az, hogy a 16 és 22 millió forint közötti intervallumon belül pontosan mennyibe kerül egy ilyen óra, az függ például a mérettől, a komplikációtól és attól is, hogy milyen anyagból van a tok.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő nem egészen két hete számolt be arról, hogy Orbán Viktor saját lábán álló lánya egyebek közt 13 millió forintos órával, egymilliós szoknyában és 2,5 milliós retiküllel mutatkozott Dubajban egy turisztikai kiállításon.

Vagyis, ha összeadjuk csak ennek a 13 millió forintos órának, valamint a most jelzett, 16-22 milliós órának az árát, abból meg lehet venni egy kisebb lakást Budapesten.

Hadházy Ákos Orbán Ráhel dubaji öltözékét úgy kommentálta, hogy a miniszterelnök lányának ruhája, órája és táskája annak a világos bizonyítéka, hogy hazugság a „nemzeti burzsoázia” megteremtéséről alkotott mítosz. „A Tiborcz Istvánnak és a többieknek juttatott tömérdek állami milliárd – ami nagyon hiányzik ebben az országban sok száz helyről – véletlenül sem forog vissza a gazdaságba, inkább jachtok, autók, New York-i lakás, méregdrága ruhák és kiegészítők formájában távozik” - jelezte, majd megjegyezte azt is, hogy az a tény, hogy szemérmetlenül még dicsekednek is vele, azt jelzi, mennyire elszakadtak a rendszer kegyeltjei a magyar valóságtól.