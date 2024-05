Halálosan megfenyegette a Mi Hazánk politikusa Magyar Péter támogatóját

P. L.;

halálos fenyegetés;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-05-29 11:27:00

Forgács Bélát visszaléptette a szélsőjobboldali párt, de közben nem mulasztották el globalistának titulálni a Tisza Párt EP-listavezetőjét.

„Én a szívemre teszem a kezem, és őszintén mondom: te egy mocsok féreg vagy. Szívesen likvidálnálak ingyen és bérmentve a Gepard M1 magyar fejlesztésű mesterlövész puskával, amit lehetőségem volt kipróbálni a közelmúltban… Csak egy a baj, nem szenvednél egy pillanatot sem, mert darabokra szaggatna egy szempillantás alatt” – ez az üzenet fogadta Láng Balázs civil aktivistát, a BBC egykori szerkesztőjét, aki jelenleg Magyar Péter támogatójaként tevékenykedik - írja a Blikk.

A halálos fenyegetés szerzője nem más, mint a Mi Hazánk balástyai képviselőjelöltje, Forgács Béla, aki korábban a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrségen dolgozott fegyveres biztonsági őrként a lap szerint.

Láng Balázs öt éve az Egyesült Királyságban él, emiatt a kormányoldalon jó ideje próbálják úgy beállítani, mint Magyar Péter külföldi finanszírozóját, amit ő vicc kategóriának nevezett. A férfi korábban az MSZP egyik kommunikációs igazgatója is volt, de mint mondta, a legtöbb fenyegetést azóta kapja, hogy a Tisza Pártot segíti.

„A legtöbb fenyegetést azóta kapom, hogy a ”Talpra Külföldön Élő Magyarok„ nevű Facebook-csoportom általam nem is ismert tagjai elsütöttek egy-két humorosnak szánt Orbán-ellenes kommentet egy poszt alatt. Ezek után a propaganda végtelenítve azt sulykolta, hogy Láng Balázs és csoportja Orbán halálát akarja, noha a valóságban éppen én voltam az, aki egy hosszú posztban a meglőtt szlovák miniszterelnök, Robert Fico felépüléséért szorítottam”

– mondta a lapnak Láng Balázs, hozzátéve, ennek a lejárató hadjáratnak tudja be a Mi Hazánk jelöltjének fenyegetőzését is. Azt is közölte, hogy az ügyben megtette a feljelentést.

A Blikk megkereste a rendőrséget is, akik válaszul azt közölték, hogy büntetőeljárást indítottak, ennek keretében egy ötvenkilenc esztendős férfit gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók. „A balástyai férfi korábban munkavállalóként dolgozott a rendőrség állományában, jelenleg semmiféle jogviszonyban nem áll a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal” – tették hozzá.

A lap Forgács Bélát is megpróbálta elérni, választ azonban nem kaptak tőle. Így megkeresték a Mi Hazánkat is, ahonnan azt közölték, hogy Forgács visszalépett a jelöltségtől, de mindemellett nem mulasztották el hosszasan pocskondiázni a Tisza Pártot és Láng Balázst. „Forgács Béla magánvéleményt fogalmazott meg, hirtelen felindulásból és meggondolatlanul. A Mi Hazánk politikai eszközökkel akarja legyőzni Magyar Péter globalista pártját, benne a baloldal olyan prominenseivel, mint Láng Balázs, aki 2019-ben még az MSZP kampányának egyik kulcsembere, a Gyurcsány-kormány alatt pedig – a soha meg nem valósult kormányzati negyedért felelős – kommunikációs igazgató volt” – írta a párt sajtóosztálya.