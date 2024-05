A karmester és Federer tanácsa

Tölgyesi Gábor;

Kobajasi Kenicsiro;MÁV Szimfonikus Zenekar;Farkas Róbert;Takács-Nagy Gábor;

2024-05-30 13:23:00

Több Sosztakovics-mű magyarországi ősbemutatója is szerepel a MÁV Szimfonikus Zenekar jövő évadjának repertoárján, amelyen Beethoven összes szimfóniája is elhangzik a Kossuth-díjas Takács-Nagy Gábor vezényletével.

Egy japáncseresznye akár kétezer évig is el tud élni. A MÁV Szimfonikus Zenekar ferencvárosi próbaterme mellett múlt héten ilyen fát ültetett el Kobajasi Kenicsiró (Ken-Ichiro Kobayashi). A világhírű japán karmester és a zenekar kapcsolata fél évszázados, attól datálható, amikor 1974-ben májusában megnyerte a Magyar Televízió első karmesterversenyét – az volt az első alkalom, amikor a hazáján kívül vezényelt.

A karmesterverseny első fordulójában, amikor beintette A sevillai borbély-nyitányt, éppen a MÁV zenekar játszott. – Az eltelt ötven év alatt ez a kapcsolat barátsággá fejlődött. Több száz próbát, koncertet, jó néhány turnét játszottunk együtt a mesterrel, és nem nagyon tudok olyan karmestert a zenekar nyolcvanéves története során, akit jobban a szívébe zárt volna a zenekari tagság, a közönség, a közreműködő művészek – mesélte a MÁV Szimfonikusok ügyvezető igazgatója, Lendvai György a zenekar 2024/25-ös évadját ismertető sajtótájékoztatón. – Két hét múlva egy háromhetes japán turnéra indulunk, ahol 14 koncerten, különböző nagyvárosokban fogunk játszani a mesterrel. Néhány évtized múlva pedig, amikor a MÁV zenekar akkori tagjai május táján látják, hogy a japáncseresznye gyönyörűen virágzik a próbaterem melletti emlékparkban, majd gondolni fognak azokra, akik ezt a fát elültették. Kobajasi emléke még akkor is élő lesz a zenekarban.

A MÁV Szimfonikus Zenekar workshopokat és mesterkurzusokat is szervez neves karmesterek és szólisták vezetésével. Lendvai György az új évadból elsőként azt emelte ki, hogy idén augusztusban tizedik alkalommal rendezik meg Jorma Panula nemzetközi karmesterkurzusát, amelyet nyilvános gálakoncert zár. – A mester 94 éves, de töretlen energiával és lelkesedéssel tartja a mesterkurzusait. A finn karmesteriskola megalapítója pillanatnyilag a világ legnagyobb tekintélyű karmestertanára, jobbnál jobb karmesterek kerülnek ki a kezei közül. Általában erre a kurzusra körülbelül 120-an, 150-en jelentkeznek a világ minden tájáról, videófelvétel alapján a mester a legjobb 8-9 fiatalt választja ki – tette hozzá az igazgató.

A német karmesterlegendával, Christoph Eschenbachhal is sikerülhet egy hosszabb együttműködést kialakítania a zenekarnak – számolt be Lendvai György. – Sok idősödő karmester dolgozik azon, hogy digitális örökséget, koncertfilmeket hagyjon maga után, a 84 éves Eschenbach is ezen fáradozik. Különböző zenekarokhoz látogat el, és velük veszi föl azt a repertoárt, amit vezényelt az évtizedek során. Én azt javasoltam neki, ha Budapestre jön, akkor Mahler I. szimfóniáját játsszuk, mégpedig a Vigadóban, hiszen a „Titán” szimfóniának ott volt 1889-ben az ősbemutatója. Ezt a koncertet a Zeneakadémián is eljátszanánk, nagyon jól alakulnak a tárgyalások. Thomas Sanderling is újra vezényli a zenekart januárban. A 2025-ös év Sosztakovics halálának ötvenedik évfordulója lesz, Sanderling barátja volt Sosztakovicsnak, nagyon jól ismeri az életművét. – Négy olyan darabot választottunk, amely Magyarországon először fog elhangzani a Müpában, három Sosztakovics-mű mellett Schumann Gordonkaversenye is fog szerepelni. Kevesen tudják: Rosztropovics addig piszkálta Sosztakovicsot, amíg a csellóversenyhez nem csinált egy új hangszerelést, ezt a Sosztakovics-féle verziót adjuk elő Gustav Rivinius gordonkaművésszel – mondta a zenekar igazgatója.

Thomas Sanderlinget sok helyre hívják Sosztakovicsot vezényelni. Úgy tervezte, Párizsban nyitja meg a Sosztakovics-évet, ám a MÁV zenekar koncertje egy héttel korábban lesz. – Sanderling hosszasan beszélt nekem egy Irina nevű hölgyről, aki valószínűleg követi őt a párizsi koncertre. Mondta, megkéri Irinát, jöjjön ide, majd Budapestről menjenek együtt Párizsba. Végül kiderült, hogy Irina Szupinszkajáról, Sosztakovics 92 éves özvegyéről van szó – árulta el Lendvai György.

A zenekar vezető karmestere, Farkas Róbert a „szépség és optimizmus” jegyében állította össze a 2024/25-ös évad koncertprogramját. A szeptemberi nyitókoncerten a német Deniz Uzunnal találkozhat a közönség, a „csodás mezzoszoprán, sötét, nagyon dús hanggal” Ravel Seherezádé-dalciklusát adja elő. Októberben a tavaly Junior Prima-díjjal kitüntetett, Brüsszelben élő hegedűművész, Králik Abigél tolmácsolásában hangzik el Szymanovszki 2. hegedűversenye. A zenekar visszatérő szólistája lesz novemberben a Bécsben élő orosz zongoraművész, Elisabeth Leonskaja, aki a Müpában két Mozart-zongoraversenyt is játszik a fiatal generáció kivételes tehetségei közé tartozó Berecz Mihállyal. Eötvös Péter Hárfaversenyének magyarországi bemutatóján – amellyel a zeneszerző emléke előtt tiszteleg a zenekar – a szólista Xavier de Maistre lesz, a szerző a művét neki ajánlotta. Liszt A-dúr zongoraversenyét a kanadai Kevin Chen – a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny 2021. évi győztese – adja elő, aki Farkas Róbert szerint „egy igazi UFO, úgy tud zongorázni, mint senki”. A zenekar vendégkarmestere, Kesselyák Gergely Puccini Tosca című operáját fogja vezényelni. A MÁV zenekar koncertjein az új évadban találkozhat még a közönség Ránki Dezső zongoraművésszel és Baráti Kristóf hegedűművésszel, megismerheti Maxim Rysanov brácsaművészt is, aki karmesterként lép pódiumra, de a łódz-i Arthur Rubinstein Filharmónia Kórust is meghallgathatja, amellyel a MÁV Szimfonikus Zenekar Penderecki, Górecki és Łukaszewski darabjai mellett Johannes Brahms Német requiemjét is bemutatja.

Az új évad egyik csúcspontja lesz, hogy a MÁV Szimfonikus Zenekar állandó vendégkarmestere, Takács-Nagy Gábor vezényletével előadja Beethoven összes szimfóniáját. Az ötletet a Deutsche Grammophon tavaly megjelent díszdobos kiadása adta, amelyen a Kossuth-díjas hegedűművész és karmester a Verbier Fesztivál Kamarazenekarával mutatja be a kilenc szimfóniát. (Takács-Nagy Gábor a svájci együttes vezetője is, a hangfelvételeket 2009 és 2022 között rögzítették.) Mivel a CD-kiadás leáldozóban van, elképzelhető, ez az album a Deutsche Grammophon utolsó Beethoven-sorozata – az első még Wilhelm Furtwänglerrel és a Bécsi Filharmonikusokkal jelent meg. – A Verbier Fesztiválon szinte évenként előadtunk egy Beethoven-szimfóniát. Már hatot fel is vettünk, amikor érkezett a Deutsche Grammophontól a hír: ha a következő három szimfónia is nagyon szépen sikerül, akkor megjelentetik a felvételeket – mesélte Takács-Nagy Gábor. – Azért más érzés úgy vezényelni egy darabot, hogy tudod, ezt most már a Deutsche Grammophon fülei is hallgatják. Életem legnagyobb kihívása volt 2022. július 1-én a IX. szimfóniát így vezényelni. Megjelent a Deutsche Grammophon stábja, és annyit tudtam, hogy fölveszik a főpróbát, a koncertet, utána 75 perc lesz arra, hogy mindenestül kijavítsuk a nyilvánvalóan fellépő kis bakikat. Nagyon szerettem a sportot, sokat olvastam a teniszcsillag, Roger Federer interjúit, volt egy mondata, ami megmaradt bennem, és ez segített. „Amikor bizonyítani akarsz, és azt mondod magadnak, játssz tökéletesen, legyél most nagyon jó, abban a pillanatban lemerevedsz.” Úgyhogy azt mondtam zenekarnak a IX. szimfónia főpróbájának elején: „Ne próbáljatok tökéletesen játszani! Hibák mindig becsúsznak, nem baj, csak zenéljünk, mindenki élje meg a zenei folyamatokat. A hibákat ki fogjuk javítani, erre lesz 75 percünk.” A zenészek azt mondták, ettől sokkal nyugodtabban, szebben játszottak, szépen is sikerült a felvétel.

Takács-Nagy Gábor természetesen a lemezfelvételt nem reprodukálni akarja a MÁV Szimfonikus Zenekarral. – Az ember az egész életében mindig tanul valamit. Kétkedik és tanul – mondta a karmester. – Most, mikor meghallgattam a master tape-eket, arra gondoltam, már másképp vezényelném a szimfóniákat. Ez nem azt jelenti, hogy nem jó a felvétel, de az ember állandóan változik. Ehhez Simon Rattle is hozzátett valamit, amikor találkoztam vele két éve. Mondtam neki, sokat tanultam abból a felvételből, amelyet 2004-ben a Bécsi Filharmonikusokkal rögzített, persze nem kopíroztam le semmit. A válasza az volt: „Gábor, én azt már meg nem tudnám hallgatni! Remélem, most már többet tudok a darabokról.” Bruno Walter is azt mondta 82 évesen: „Múlt héten észrevettem három új dolgot Beethoven III. szimfóniájában, ami eddig még nem tűnt fel.” Ez tart engem fiatalon: az állandó tanulás, az állandó kincskeresés. Az ember mindig keres, kutat, megpróbálja megérezni, az adott hangjegy és harmónia hullott milyen spirituális, lelki tartalom által esett bele a kottába.