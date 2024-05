Magyar Péter: Én nem sértegetek senkit

Czene Gábor;

interjú;Magyar Péter;TISZA Párt;önkormányzati választás 2024;EP-választás 2024;

2024-05-30 05:50:00

A DK akadálya a kormányváltásnak – jelentette ki Magyar Péter, a Tisza Párt EP-listájának a vezetője, aki lapunknak nyilatkozva hangsúlyozta nem a fideszes múltjából eredezteti identitását. Állítása szerint nincsenek sem politikai tanácsadói, sem hívei, azt pedig jelen pillanatban pedig nem tartja reális kérdésnek, hogy miniszterelnök legyen. Interjú.

– Pár hónapja Varga Judit volt igazságügyi miniszter elvált férjeként szerepelt a nyilvánosságban, mára országosan ismert – és láthatóan népszerű – politikussá vált, akire hívei jövendőbeli miniszterelnökként tekintenek. Beérné kevesebbel?

– Szerintem nincsenek híveim. A Tisza Pártnak szimpatizánsai vannak, akik nagyon drukkolnak annak, hogy egy másfajta Magyarországon éljünk, nem egy olyan országban, amelyik – hiába jött 40 ezer milliárd forint uniós pénz – Orbán és Gyurcsány húsz éve után a második legszegényebb és a legkorruptabb állama az EU-nak. Én nem gondolkozom pozíciókban. Nem megyek ki európai parlamenti képviselőnek sem, még az se dőlt el, ha bekerülünk a fővárosi közgyűlésbe, frakcióvezető vagy képviselő leszek-e egyáltalán.

– Azt mondja, eszébe se jutott, hogy egyszer miniszterelnök lehet?

– Jelen pillanatban nem reális a kérdés. Egyelőre nem országgyűlési választás következik. A Tisza Párt nem olyan párt, mint a Fidesz. Nálunk demokrácia van és lesz. Több ezer tag fog belépni a június 9-ei EP- és önkormányzati választások után, amikor megnyitjuk a nyilvánosság előtt a pártot. Tudom, hogy ez szokatlan, de minden pozícióra több jelölt lesz. Elnökjelölt is több lesz. Meglátjuk, hogy a Tisza Párt tagjai kit fognak elnöknek választani. És amikor közeledik az országgyűlési választás, akkor a tagság – vagy a választmány, attól függően, hogyan rendelkezik a működési szabályzat – szavaz a miniszterelnök-jelöltről. Az se biztos, hogy ugyanaz lesz a miniszterelnök-jelölt, aki a pártelnök. A hídon akkor megyünk át, amikor odaértünk.

– Miközben járja az országot – most éppen Jászapátiban beszélgetünk –, tüntetést hirdetett a köztévés EP-listavezetői vita helyszínéhez, a Várkert Bazárhoz. Mit remél ettől a demonstrációtól?

– Először is várom oda Papp „hírhamisító” Dániel vezérigazgató urat, magyarázza el az embereknek, hogyan lehet az, hogy tizennégy éve nem volt valós vita a köztelevízióban listavezetők vagy pártelnökök között. Annak egyébként örülök, hogy pár nap alatt többet sikerült elérnem, mint az ellenzéknek tizennégy év során. Szeretném, ha eljönne több ezer ember, és kifejezné azt a vágyát, hogy valódi vita legyen. Mert ez nem lesz az, mindenki tudja. Próbálják megúszni, hogy Deutsch Tamást szembesíthessük azzal, mit teljesített eddig EP-képviselőként. Én, ugye, eredetileg nem is Deutsch Tamást, hanem Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet hívtam ki: bátran elszaladtak. Diktátum, amit a köztévé hírhamisító vezérigazgatója küldött nekünk. A magyar emberek ezzel nagyon nem értenek egyet. Felszólalok a tüntetésen, utána bemegyek a tévévitára. Remélem, hogy Papp „hírhamisító” Dániel és a propagandistái nem fognak kizárni, ha más témákról beszélek majd, mint amiket ők diktátumként megadtak. Én arról fogok beszélni, ami a magyar embereket érdekli, például oktatásról és egészségügyről.

– A Fideszből érkezett: őriz még valamit a fideszes múltjából, vagy teljes mértékig szakított egykori önmagával?

– Mire gondol? Személyekre, barátságokra, vagy tartalmi dolgokra?

– Identitásra.

– Az identitásomat nem a fideszes múltamból eredeztetem. Nemzeti, keresztény, polgári családban nőttem fel, nekem ez a szocializációm. A Gyurcsány-féle baloldallal azért nem tudok sohasem közösködni, mert az nekem teljesen idegen. Egyrészt tudom, hogy mit csináltak az országgal 2004 és 2010 között, másrészt nem ez a neveltetésem. De a Tisza Pártra nézve ez semmit nem jelent, mert a mi pártunk ilyen szempontból ideológiamentes. A szimpatizánsaink jönnek jobbról is, balról is, jönnek olyanok is, akik eddig teljesen pártsemlegesek voltak, sohasem szavaztak. Az én identitásom megmaradt természetesen, de ez nem fideszes identitás, hanem inkább polgári, jobboldali.

– Hogyan viszonyul a populizmushoz? Bántásnak veszi, vagy éppen ellenkezőleg, büszkén vállalja, ha populistának minősítik?

– Mit jelent a populista? Azt jelenti, hogy valaki arról beszél, amit az emberek szeretnének hallani, amit szeretnének megvalósítani? Van ennek pozitív tartalma. Bár manapság inkább negatív jelzőként használja a média, szerintem az nem gond, ha az ember beszélget a néppel, kimegy közéjük, próbálja megérteni és legalább részben – mindenki elvárásának nyilván nem lehet eleget tenni – megoldani a problémáikat. A Tisza Pártban abban különbözünk a többi politikustól, hogy nemcsak médiapolitizálást folytatunk és Facebook-posztokat írogatunk, hanem beszélgetünk az emberekkel. Ha ez populizmust jelent, akkor populista vagyok.

– Ösztönösen politizál? Képezte magát? Kampányszakértők tanácsait követi?

– Nincsenek kampánytanácsadóim. Semmilyen politikai tanácsadóm nincs. Vannak páran, akik a szervezésben segítenek, de még a Facebook-oldalamat is én kezelem, én írom a kommenteket. Gyerekorom óta érdeklődöm a politika iránt, tüntetésekre jártam a szüleimmel – Duna-tüntetés, Nagy Imre-újratemetés –, 11 évesen már országgyűlési közvetítéseket néztem. Ennyi. Nekem ez a hobbim volt. Ha ez képzésnek számít, akkor ez volt a képzés.

– Ki szokta figyelmeztetni, ha hibát követ el?

– Szerencsére vannak ilyen munkatársaim, barátaim, családtagjaim. És van egy több mint hatvan pontból álló lista az irodánk falán, ami arról szól, mire kell figyelni, hogy valaki, aki úgy érzi, befolyással bír, ne szálljon el magától, ne váljon olyanná, mint a mostani hatalom egyes képviselői. Kértem a közvetlen kollégáimat, szóljanak rám, ha ezekből a pontokból kettőt-hármat megsértek. Ha nem tudok korrigálni, akkor nyilván abba fogom hagyni. Nem szeretnék ugyanolyan lenni, mint az ország jelenlegi vezetői.

– A Demokratikus Koalíciót rendszeresen „kék Fidesznek” nevezi, a Momentumról a HVG-nek adott interjújában azt mondta, hogy „bűnben fogant párt”…

–…azért ezt a bűnben fogantatást hadd egészítsem ki, mert mindig lehagyják a mondat másik felét. Az olimpia kapcsán nemcsak a Momentumról beszéltem, hanem a kormányról is. A Momentum tagadja – ezen jót nevettem –, hogy az olimpia megrendezése ellen kampányolt volna, azt állítja, csak népszavazást akart. Hát pedig a NOlimpia elnevezésben eleve benne volt, hogy ellenzik az olimpiát. Én meg kárhoztattam a kormányt – sokat vitatkoztam erről Gulyás Gergővel, és akkor haragudtam meg először a Fideszre –, amiért nem adta meg az embereknek a lehetőséget, hogy döntsenek. Az olimpia mellett és ellen is szóltak érvek, de a kormány kezdetben lusta, aztán gyáva volt ahhoz, hogy beleálljon a szakmai vitába. Önmagában a népszavazással semmi baj nincs. Ha ilyen kérdés felmerül, de akár kisebb ügyben is, mi meg fogjuk kérdezni a magyar embereket. Utólag egyébként az látszik, jó, hogy nem rendeztünk olimpiát, mert gyalázatos helyzetben van a költségvetés.

– A kérdésem az lett volna: miért sértegeti a többi ellenzéki pártot? Nem a Fideszt tekinti legyőzendő ellenfélnek?

– Bocsánat, összekever valakivel. Szerintem Gyurcsány Ferenc az, aki minden reggel ír nekem egy hosszú levelet bibliai idézetekkel megspékelve. Én nem sértegetek senkit. Mindenki látja, hogy mit csinált az ellenzék az elmúlt tizennégy évben. Semmit! Őfelsége ellenzéke voltak. Tisztelet a kivételnek: akad egy-két ellenzéki politikus, aki valódi munkát végzett, próbálta feltárni a kormány hibáit. Gyurcsány Ferenc nem tartozik közéjük. Mi nem véletlenül vagyunk napról napra többen, és közben nem véletlenül küzd mindegyik ellenzéki párt, szerintem lassan a DK is, az ötszázalékos küszöb elérésével.

– Az önkormányzati választásokon a Tisza Párt egyedül a fővárosban állít listát. Nem tart attól, hogy ezzel az ellenzéket gyengíti? Vagy pontosan ez volt a cél?

– Most kaptam egy friss felmérést, a Medián szerint a biztos szavazók körében a Fidesz 29 százalékon áll a fővárosban, a Tisza Párt 24 százalékon, a többiek mögöttünk vannak. Nem indítunk főpolgármester-jelöltet, bár lehet, hogy nyerhettünk volna. Nem törődünk a többi ellenzéki párttal, megmondom őszintén. Mi a magyar emberekkel és a budapestiekkel törődünk. Nem osztogatunk előre pozíciókat, mint más ellenzéki pártok. Megvárjuk, hogyan döntenek a választók.

– Dobrev Klára szerint a DK-MSZP-Párbeszéd szövetsége a legerősebb ellenzéki formáció. Gyanítom, ön másként gondolja. Vállalkozik EP-választási esélylatolgatásra?

– Esélylatolgatásra nem vállalkozom. Arról, hogy a DK mennyire erős: a DK-nak is van egy „hívő tagozata” – kisebb, mint a Fidesznek –, de a DK-s szavazók nagy része alapvetően csak kormányváltást akart. Most már látják, hogy a DK-val soha nem lesz kormányváltás. Sőt: azt is belátták, hogy a DK akadálya a kormányváltásnak.

– Ahogyan már utalt rá, csak névleg vezeti pártja EP-listáját. A tényleges jelöltek sorrendjét – Tarr Zoltán református lelkész kivételével – szimpátiaszavazással választották ki. Mit fognak képviselni a Tisza Párt politikusai az EP-ben?

– Elsősorban dolgozni fognak, ami már eleve nagy változás lesz a jelenlegi EP-képviselőinkhez képest. Azért fognak dolgozni, hogy olyan szakbizottságokba kerüljenek be, amelyek relevánsak a magyar kis- és középvállalkozók, a magyar családok és gazdák, az egészségügy és az oktatás szempontjából. Ezeket tekintjük prioritásnak. Az Európia Néppárthoz pedig azért szeretnénk csatlakozni, mert ez a legnagyobb és legbefolyásosabb frakció, ott lehet a magyar érdekeket a legjobban képviselni.