A józanság dominált a műtárgypiacon

Rédei Judit;

Philips;Sotheby's;Christie's;műkincsaukció;

2024-06-02 11:42:00

Kevés szenzációval szolgáltak a májusi New York-i művészeti aukciók, elmaradt a tűzijáték, józanság uralkodott a helyszínen; ezúttal inkább a gyűjtők, nem a pénzemberek diktáltak, az előbbiek pedig szigorúbban számolták kiadható dollárjaikat.

A nyitány azért izgalmas volt, erről egy operatőr gondoskodott, aki megbotlott, majd beletenyerelt Jean-Michel Basquiat és Andy Warhol nagy méretű, 1984-es, Untitled „című” 15 millió dollárra becsült közös alkotásába. A Sotheby’s személyzete katasztrófát vizionált, ám a kép megúszta, és végül a két művész közös munkája rekordárát, 19,4 millió dollárt fialt az árverőteremben.

Egy másik nem várt esemény következményeinek felmérése még időbe telik; a Christie’s működésképtelen website-tal vágott neki a rendezvénysorozatnak – meghekkelték, vagy egyéb műszaki probléma volt az ok, ezt egyelőre titkolják –, amely 10 napig használhatatlan volt, majd a kalapács utolsó koppanását követően egyszer csak megjavult. Ám a történet ezzel nem zárult le, a kérdésre, hogy vajon hány ügyfél érzékeny adatai kerültek illetéktelen kezekbe, választ kell adnia a társaságnak. Egyelőre mind az informatikus szakértők, mind pedig a jogászok tanácstalanok. A cég vezérigazgatója, Guillaume Cerutti szívhez szóló levelekkel nyugtatta az érintetteket és a kívülálló megfigyelőket, nem zárva ki, hogy hónapokig eltart az igazság kiderítése. A Christie’s különböző pótmegoldásokkal lehetőséget teremtett az online részvételre, az eseményeket a YouTube-on is követhették az érdeklődők. Az aukcióknak helyt adó Rockefeller Center hangulatán nem érződött hogy a technikai hibák foglalkoztatnák a közönséget, igaz, már a rendezvények előtt is tapasztalt piaci tompaság sem oldódott a máskor izgalmakban nem szűkölködő „élő, nyilvános adásban”.

Van-e még élet a műtárgypiacon?

– lebegtették a kérdést az aggodalmaskodók a májusi nagy árveréseket megelőző napokban. Élet van, de a józanság dominál – értékeltek megkönnyebbülten az elemzők a végén. A három nagy aukciósház nagyjából mindent eladott, igaz az árak jó esetben alulról ostromolták az előzetes becsléseket. Tudomásul kell venni, hogy immár nem a „forró” pénzek irányítanak, de ez valójában jó a művészetnek, az árak stabilabb alapokra kerültek, a művek valós értékét mutatják – értettek egyet a piaci megfigyelők. A vásárlók „újratanulták a dollár értékét” – magyarázta az egyik elemző a tényt, hogy elmaradtak az utóbbi években megszokott esztelen licitek. Az aktuális vásárlók inkább agyasak, mint megszállottak, arról nem beszélve, hogy a pénzpiac ejtőernyősei, akik számára a műtárgyak ugyan azt jelentik, mint a tőzsdeindex, ezúttal nem zavartak sok vizet. A forgalom alig több, mint 1,2 milliárd dollár volt, a felét tette ki a tavaly májusinak, igaz, a kínálat is szűkösebb volt, és hiányoztak az igazán ismert gyűjtemények is. Tavaly novemberben az Emily Fisher Landau kollekciójából származó „blue chipek” szédítették a vevőket, innen került árverésre Picasso 1932-es, Marie-Thérèse Waltert megörökítő képe; a „karórás nő” a kéthetes sorozat legdrágább képe lett, 121 millió dollárnál ütötték le, így a jutalékkal együtt 139,4 milliót fizetett érte egy gyűjtő. Most fél tucat Picasso került kalapács alá a Sotheby’s-nél, 12 milliót ért közülük a legdrágább, egy férfiportré, míg a Christie’s-nél egy Dora Maart megörökítő képet 1,2 millió dollárnál ütöttek le, de akadt Picasso, amelyért egyetlen tárcsát sem emeltek fel.

A teljes rendezvénysorozat legmagasabb áron elkelt műve, a Phillips aukcióján, egy Basquiat volt, egy olasz antropológus, Francesco Pellizzi gyűjteményéből került a művész két másik képével együtt eladósorba. Az Untitled (ELMAR) licitjét 40,2 millió dollárnál zárták le, így a feltételezett ázsiai vevőnek 46,4 milliót kellett előkotornia a tárcájából a jutalékokkal együtt. A kép a 80-as évek elején 16 ezer dolláron forgott, az Annina Nosei Gallery vásárolta meg ennyiért. A 2500 százalékos drágulás még ennyi év távlatában sem semmi. A másik Basquiat 7,8 millióba került most új tulajdonosának, míg a harmadikat a Phillips Hongkongba vitte a május végi aukciójára. Basquiat eddigi legdrágább műve az „Untitled (1982)” volt, 2017-ben a Sotheby’s rendezvényén 110,5 millió dollárt ért.

New Yorkban most a Sotheby’s ultrakortárs művei tesztelték először a vásárlóerőt; a néhány évvel ezelőtt elindított, mára már hagyománnyá vált „The Now” című rendezvény ezúttal közel 33 millió dollárt fialt, ami megfelel a piaci realitásoknak. Kerry James Marshall Vignette #6 (2005) című alkotása 7,5 millióért talált vevőt. A Sotheby’s kortárs összeállításában Francis Bacon műve – Portrait of George Dyer Crouching (1966) – volt a sztár, 27,7 millió dollárért kelt el jutalékkal együtt. Feltehetően csalódást okozott az eladónak, miután eredetileg 50 milliót remélt a képért.

A Christie’s a kubai Rosa de la Cruz hagyatékával melegített, a gyűjtemény 34 millió dollárt hozott. A sztárdarab Felix Gonzalez-Torres Untitled (America #3) című műve, egy villanykörtékből álló fényes installáció volt, amely a rendezvényteremben lógott. A hatás kedvéért takarékra állították a normál világítást a licit alatt; a lámpakompozíció 13,6 milliót ért a jutalékokkal. A szintén kubai művésszel, aki Castro elől menekült Amerikába, a gyűjtő személyes barátságot ápolt. A Christie’s XX-XXI. századi művekkel összesen 640 millió dollárt kalapált össze. Andy Warhol vörös-narancssárga virágkompozíciója 35,5 millió dollárral járult hozzá a bevételhez. A másik felkínált Warhol, a Double Mona Lisa (1963), egy fekete fehér tusrajz 5,6 milliót ért. Van Gogh Coin de jardin avec papillons című vásznáért 33,2 milliót adtak, David Hockney alkotása volt a harmadik legmagasabb áron eladott tétel, 28,5 milliót ért, míg egy Monet-kép 21,7 millióért talált vevőt. Georgia O’Keeffe Pipacsa is hatalmas sikert aratott; egy ismeretlen telefonon alkudozó 16,5 millióért szerezte meg az olajfestményt, amely 1,1 millió dollárért fordult meg a piacon 1990-ben.

A Sotheby’s kasszáját 235 millióval gazdagították a modernek, köztük impresszionisták is. Claude Monet Meules à Giverny (1893) című képéért hárman licitáltak telefonon,végül a 29,8 milliós ajánlat nyert. A show-t azonban elvitte Leonora Carrington Les Distractions de Dagobert (1945) című vibráló szürrealista műve. Tízperces licitháborút követően 24,5 milliónál koppant a kalapács, korábban a művésznő legdrágább képe 3,25 milliót ért. Az eredménnyel olyan szürrealista alkotókat előzött meg, mint Max Ernst vagy Salvador Dali. Nyilvános rendezvényen egyébként mindössze négy nő – Louise Bourgeois, Frida Kahlo, Georgia O’Keeffe és Joan Mitchell – alkotása forgott drágábban valaha. Carrington vásznát egy argentin üzletember, a Buenos Aires-i Museum of Latin American Art alapítója, Eduardo F. Costantini vette meg. Amúgy a Sotheby’s 1995-ben 475 ezer dollárért adta el a képet a mostani beadónak.

De hogy nem igazán mentek jól a dolgok New Yorkban, azt jelzi, hogy a krónikások legpozitívabb véleménye is kimerült annak megállapításában, hogy „nincs ok az aggodalomra”. Százmilliós leütések híján meg kell elégedni azzal, hogy nagyjából elkelt a felkínált portéka, a többség a minimális becsérték alatt. Az el nem adott, vagy visszavont tételekkel kapcsolatban pedig egyszerű magyarázattal szolgáltak: „nem volt megfelelő a pillanat”. Henry Moore szobra, a múlt hónapban elhunyt Frank Stella nagyra tartott vászna, Robert Mangold, Pierre Bonnard festményeinek piacra dobása nyilván nem volt időszerű. Az áldozatok között a legfájóbb veszteséget Brice Marden sztárként beharangozott diptichonjának visszavonása jelentette, az utolsó pillanatban bejelentett lépés 30-50 millió dollárral vágta le a Christie’s bevételét.

Érdemes elgondolkodnia azoknak a kereskedőknek, akik az utóbbi években, nem mindig megalapozottan, feltornázták egy egy új kedvenc művész ázsióját.

A fiatal alkotók előszeretettel mennek a nagyobb galériákba, ott a megszokott árszint nyilvánvalóan magas, és ha el is adnak néhány „friss” művet jó áron, még nem jelenti azt, hogy a továbbiakban automatikusan ítél a piac – nyilatkozta az ArtNews-nak Ralph DeLuca művészeti tanácsadó. Ez különösen igaz most, hogy eljött a józanság pillanata.