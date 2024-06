Kihívással kell szembenézniük a zenei tehetségkutató show-knak, itt a Sávlekötő Camp

Forgács Iván;

televíziók;tehetségkutató műsor;streaming;Lil Frakk;Sávlekötő Camp;

2024-06-02 13:08:00

A másor lényege, hogy előválogatás után hét fiatal zenekészítő formáció költözhet be egy alkotótáborba, ahol különböző szakmai feladatok várnak rájuk.

Az okostévék megjelenése szinte a definiálhatatlanságig tágította a televíziózás fogalmát kereteit. Ezek a készülékek kapcsolódnak az internethez, így mikor a néző leül „tévézni”, a foteljéből, ugyanazzal a távirányítóval érheti el a hagyományos csatornákat, illetve az online, streaming kínálatot. Idővel a két műsortér teljesen összemosódik benne, a YouTube vagy a Netflix ugyanolyan opció, mint az RTL vagy az ATV. Rendkívüli makacsság, konzervativizmus kell hozzá, hogy valaki ne akarjon élni ezzel a lehetőséggel. Ugyanakkor a kissé sznob „én nem nézek tévét” álláspont is értelmét veszti, hiszen ha az interneten bóklászom a monitor előtt, két gombnyomással éppenséggel belekukkanthatok egy tradicionális adásba is.

Mindez azt jeleneti, hogy teljesen egyenrangúvá válnak a fogyasztó számára a mozgóképes produkciók, a netes és hagyományos csatornák.

Kiderül, hogy a technikai színvonalban, élvezhetőségben sincs komoly különbség. Csupán választani kell valamit – egy végtelennek tűnő kínálatból. Ami a jövőben komoly konkurenciát jelent majd a kereskedelmi televíziózás számára is, népszerű műfajaiban is komoly versenytársak jelennek meg az online szférában. Kihívással kell például szembenézniük a zenei tehetségkutató show-knak. Ezt bizonyítja a rendkívül innovatív Kráss Kontent új YouTube-produkciója, a Sávlekötő Camp by OTP Junior (a cím jól jelzi, tud áramlani ebbe az irányba is pénz). Tekinthetjük a méltán népszerű, ráadásul kiváló műsorvezetői képességgel, valamint műsorszerkesztői végzettséggel megáldott rapper, Lil Frakk (Babaitisz Jorgosz) Sávlekötő című műsora különkiadásának is. Előválogatás után hét fiatal zenekészítő formáció költözhet be egy alkotótáborba, ahol különböző szakmai feladatok várnak rájuk. Értékelésük után valaki mindig kiesik. A győztes 3 millió forintot kap az OTP Juniornak köszönhetően, amit karrierépítésre fordíthat, illetve egy opcionális lemezszerződést és 3 hónap mentorálást az Escape Plan felajánlásával, továbbá támogatást az Artisjustól.

A Collabor, amelyben ifjú influenszerek vetélkedtek, már igazolta, hogy a Kráss Kontent csapata fiatalos közvetlenséggel, jó tempóérzékkel, igényes alternatív látványvilággal és szerkezettel tud életet lehelni ebbe a „tévés” műfajba.

Ehhez képest a Sávlekötő Camp első három adása, a válogatók némi csalódást okoztak. A zsűri tagjaiból, a majdani táborvezetőkből (Lábas Viki, Szendrői Csabi, AKC Misi, BSW) gyakran előbuggyant valamiféle öntelt profizmus: mi bizony egyperces demóanyagot is szét tudunk cincálni, belelátunk minden fogásba, ihletőforrásba, mi már valakik vagyunk. Lil Frakk kedves magabiztossággal mozgatta-keretezte a műsort, de ő is elsütögetett pár divatos show-manírt, kissé üzleties szemlélettel közelített az érvényesüléshez: „hidegvérrel építi zenei brandjét”, „semmit nem bíznak a véletlenre, ösztönösen, jó érzékkel építik az imidzsüket” – hallhattuk zsűritagokról.

A negyedik adástól, átlépve a táborba, azonban minden megváltozott. Az alkotói környezet, az aktív szakmai-zenei tevékenység véget vetett minden póznak, mesterkéltségnek. Az adott feladatot értékelő zsűritag, a felkért mentorok Lil Frakkal együtt izgalmas, üde atmoszférát teremtettek, amely feloldott minden feszültséget. Egy dolog vált fontossá: a zenei önkifejezés gyötrelmes öröme. Hajós András Dalfutárának irányát folytatja, formálja tehetségkutató műsorrá a vállalkozás. A kamera végigköveti a műhelymunkát, amelyből sikerül nagyon markáns mozzanatokat kiemelni. Végül a társaság együtt hallgatja meg az elkészült demókat. Az értékelés szokatlanul alapos, egyben kollegiális, segítő szándékú. A Sávlekötő Camp egy pillanatig sem áltatja a résztvevőket (és a nézőket), hogy a győzelem a siker kapuját jelenti. Tehetségek magas színvonalú, baráti képzéséről van inkább szó, amit jó nézni. Színes, sokrétű, dinamikus. Másrészt rendkívül tanulságos. Főleg azok számára, akik nem nagyon értik ezt a fiatalok körében kedvelt zenei világot, különösen alternatív áramlatait. A műsor készítői jó képi megoldásokkal minden segítséget megadnak a beavatáshoz. A röpködő, többnyire angol szakszavak jelentéséről inzertek jelennek meg. A zeneszámok meghallgatásánál pedig hangsáv tűnik fel a képen, amelyen nyomon követhetjük a szerkezeti elemeket. Komputerképen követhetjük, hogyan alakult ki egy-egy hangzás. Mondhatjuk, hogy talán túl szakmai ez a közelítés, de a résztvevők feltárulkozó alkotói karaktere és persze maguk a dalok létrehozzák az emberi-szellemi dimenziót, a játékos elveszettség életérzését is. Egyszóval, néző legyen a talpán, aki ezek után is értetlenül, legyintve fogadja az új nemzedék zenei teljesítményeit.