Sulyok, vita, orbáni víziók

Népszava;

MSZP;kampány;DK;Pesterzsébet;önkormányzati választás 2024;EP-választás 2024;

2024-05-30 20:50:00

Az esti listavezetői vita előtt Pesterzsébeten kampányoltak az MSZP és a DK politikusai, a szónokok és az érdeklődők is inkább a Várkert Bazárnál jártak fejben.

„A rendszerváltásért vagyunk itt. Végre egy olyan politikai párthoz tudunk kapcsolódni, ami szívünkből kifejezi azt, amit szeretnénk, a szociáldemokráciát” – mondta egy idős hölgy az ellenzéki összefogás pártjainak pesterzsébeti kampányeseményén.

Több egyenpólós társával együtt aláírásgyűjtéssel, aktivistáskodással is próbálják segíteni a DK-MSZP-Párbeszéd, továbbá az LMP és a Momentum által támogatott helyi polgármesterjelöltjet, Fekete Katalint, akiről megjegyezték: kicsit izgult a beszéde közben, de nagyon szeretik. Lakásról-lakásra járva a kerületben azt tapasztalják: bár az emberek elégedetlenek a jelenlegi független, de a Fidesz támogatását élvező polgármesterrel, Szabados Ákossal, de a „Kubatov-lista működik”, szerintük a kormánypárt hatékonyan mozgósít. De a mai nap nem elsősorban a helyi ügyekről szólt, a fő attrakció Dobrev Klára és Tüttő Kata beszéde volt.

„Az az igazság, hogy ez a ma esti vita nem lesz igazi vita. Azt tudom mondani, hogy annál a kutyakomédiánál, ami a köztelevíziónak csúfolt intézményben lesz, Pesterzsébet és a pesterzsébetiek sokkal fontosabbak” – indokolta Dobrev Klára beszéde elején, hogy miért éppen egy XX. kerületi kampányrendezvényen „melegít” az esti vitára. Ami miatt az utolsó pillanatban a rendezvény időpontját is meg kellett változtatni, így a helyi művelődési központ színháztermébe még a beszéd megkezdése után is szivárogtak, főleg idősek, nyugdíjasok.

„A legnagyobb feladat az lesz, hogy az ember fapofával végigbírja azt a sok hülyeséget, amit ott el fog hangzani egy-két ember szájából, például a Deutsch-éból” ‒ mondta a DK-MSZP-Párbeszéd pártszövetség EP-listavezetője, aki nem szalasztotta el, hogy odaszúrjon Magyar Péternek, amikor arról beszélt, ő biztosan ott lesz minden vitán, bárki rendezi bárhol.

„Ha egy politikus felhatalmazást kér a választóitól arra, hogy valamilyen közjogi pozíciót töltsön be, akkor kutya kötelessége elmondani, hogy mit fog csinálni a következő négy vagy öt évben. Kutya kötelessége a gondolatait, a programját nem csak nyilvánosan megmutatni, hanem megvédeni, megvitatni a politikai riválisaival vagy versenytársaival”. Az, aki nem mer igazi politikai vitán részt venni, az vagy gyáva, vagy valamit titkol – tette hozzá a hallgatóság megelégedésére. Az egyetértőm bólogató hallgatóság előtt rutinosan mondta fel a kampány aktuális témáit a főleg a DK által felszínen tartott Sulyok-ügytől Orbán Viktor „hagymázas vízióiig”. „Fogom mondani rendesen a magamét, ha csak belém nem fojtják a szót, ha belém fojtják, akkor még inkább” – köszönt el a hallgatóságtól.

– Nem olvasok közvélemény-kutatásokat, mert nekem nem változtatja meg a munkámat, sem a gondolkodásomat. A legjobb tudásom, meggyőződésem szerint csinálom a munkámat, függetlenül attól, hogy mit mondanak a kutatások. Mi azt látjuk, hogy többen vagyunk, akik Európát megerősíteni akarjuk, de ezt a többséget el is kell vinnünk a szavazófülkébe. Én most erre koncentrálok, mindent elkövetek, hogy így legyen. Ha bármi máson gondolkoznék, akkor nem sikerülne – mondta a Népszavának Tüttő Kata jelenlegi főpolgármester-helyettes, a közös lista ötödik helyezettje arra a kérdésre, hogy mi lesz, ha esetleg nem jut be az Európai Parlamentbe. Azt mondja, január óta úton van, és járja az országot, mert fontosnak tartja, hogy a budapesti események mellett vidéki helyszíneken is megjelenjen fővárosi politikus.

„Csak együtt lehet gondolkodni. Muszáj a vidéknek és Budapestnek együtt gondolkodni az európai uniós források elköltéséről és a demokrácia újjáépítéséről. Ezért megyek el minél több helyre az országban” – tette hozzá Tüttő Kata.

A hallgatóságnak szóló beszédében is elsősorban az európai értékek, egy erős Európa fontosságáról beszélt. „Ezt a ma esti vitát Dobrev Klára meg fogja nyerni. Egy, mert ott lesz. Kettő, mert gondol valamit a világról” – mondta többek között érzékeltetve ezzel is, ezen a napon nem lehet olyat mondani, ami érdekesebb lenne az esti vitánál.