Török Gábor: Deutsch Tamás saját törzsközönsége előtt demonstrálta az ellenkezőjét annak, amit a pártja hirdet

Török Gábor;választási vita;állami média;EP-választás 2024;

2024-05-31 10:52:00

Az elemző szerint ez az egyetlen tanulsága a tegnapi vitának.

Az M1-en rendezett választási vita egyetlen érdemi változást mutatott fel Török Gábor szerint. „Az a kormánypárt, amelyik eddig mindig azt üzente, hogy nincs kivel és nincs miről vitatkozni, hogy egyedül ő képviseli a nemzeti egységet és érdeket, a törzsközönsége előtt, főműsoridőben, saját listavezetőjének szereplésével volt kénytelen mindennek az ellenkezőjét demonstrálni” - írta a Facebookon politikai elemző.

A politikai elemző szerint 14 éves távlatban ennyi az újdonsága a tegnapi eseménynek. Török Gábor szerint most is sokan elkövetik azt a hibát, hogy az alapján beszélnek a vita győzteseiről és veszteseiről, hogy kivel szimpatizálnak. Ugyanilyen hibának tartja azt is, hogy anélkül beszélnek győztesekről és vesztesekről, hogy figyelembe vennék, kinek mi volt, mi lehetett a célja a vitában.

Ezért az elemző szerint az ilyen jellegű értékelések helyett inkább azt érdemes átgondolni, hogy kinek változott érdemben a helyzete, vagy a megítélése a vita után, ki mit nyert és veszített a tegnapi eseménnyel.