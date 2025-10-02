Elnökjelölti szupervita Brüsszelben

Ma este kilenc órai kezdettel az Európai Parlament brüsszeli épületében mérik össze elképzeléseiket, programjaikat az európai pártszövetségek listavezetői. Bár az európai parlamenti választások tagországonként zajlanak, így mi is magyar pártokra szavazhatunk, a nemzeti pártok többsége pártaszövetségekbe (frakcióba) tömörül a hatékonyabb érdekérvényesítés miatt. Idén az öt nagy frakció előzetesen megnevezte azt a személyt, akit az Európai Bizottság elnökének – a tíz éve elnökösködő José Manuel Barroso utódjának – szán.