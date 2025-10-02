Az elemző szerint ez az egyetlen tanulsága a tegnapi vitának.
Senki nem mondta, hogy ez valódi vita volt, de azt igen, hogy segíthetett eldönteni, június 9-én kire szavazzanak.
Tizennyolc év szünet után újra tartottak választási vitát a névleg közszolgálati televízióban. A június 9-i EP-választáson listát állító 11 párt listavezetője küzdött a választók kegyeiért.
Az állami médiától a szakmai részleteket várja, annak viszont nem látja értelmét, hogy az ellenzéki politikusok egymással beszélgessenek egy vita keretében.
A részletek egyelőre nem világosak, márpedig az NER a részetekben rejlik.
Az EP- és az önkormányzati választási kampány felpörgésével egyre feszültebb a viszony a régi és az új ellenzék között. A vádakis hasonlóak: ki játszik össze a Fidesszel?
Zavarba ejtő törvényjavaslattal rukkolt elő kedd éjfél – azaz a rendkívüli jogrend hatályba lépése – előtt egy perccel Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Varga Judit igazságügyi miniszter: úgy fest, a kormány feladná a NER egyik alaptézisét, a centrális erőteret.
Hat párt listavezetőinek részvételével vita kezdődött az ATV-n a vasárnapi Európa Parlamenti választásokról. Az MSZP-t Szanyi Tibor, az Együtt-PM-et Bajnai Gordon, LMP-t Meszerics Tamás, Jobbikot Morvai Krisztina, a Haza Nem Eladó Mozgalmat Kásler Árpád, az SMS-t Tóth Tamás képviselte.
Ma este kilenc órai kezdettel az Európai Parlament brüsszeli épületében mérik össze elképzeléseiket, programjaikat az európai pártszövetségek listavezetői. Bár az európai parlamenti választások tagországonként zajlanak, így mi is magyar pártokra szavazhatunk, a nemzeti pártok többsége pártaszövetségekbe (frakcióba) tömörül a hatékonyabb érdekérvényesítés miatt. Idén az öt nagy frakció előzetesen megnevezte azt a személyt, akit az Európai Bizottság elnökének – a tíz éve elnökösködő José Manuel Barroso utódjának – szán.
Meddig derülhet ki, Kövér László engedi-e, hogy a Parlamentben legyen az EP-vita?
Ma délelőttre egyeztetésre hívta az EP-választáson induló pártok képviselőit az Együtt-PM annak érdekében, hogy tartalmi vita jöjjön létre a pártok Európa-programjáról, ennek játékszabályait pedig közösen alakítsák ki.
Az Együtt-PM nyilvános vitára hívja az EP-választáson listát állító valamennyi párt képviselőjét. Erről Jávor Benedek, az ellenzéki párt társelnöke, az Együtt-PM EP-választási listáján második helyen szereplő jelölt beszélt pénteken Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.