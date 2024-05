Orbán Viktor, miután Donald Trumpot 34 vádpontban mondták ki bűnösnek: A becsület embereként ismerem

Donald Trumpot a becsület emberének ismertem meg - jelentette ki Orbán Viktor az X-en közzétett bejegyzésében, miután a volt elnököt az összes, 34 ellene felhozott vádpontban bűnösnek mondta ki a 12 tagú New York-i esküdtszék.

Mint beszámoltunk róla, a hivatalos ítélethirdetés július 11-én várható a volt amerikai elnök által még 2016-ban Stormy Daniels egykori pornószínésznőnek adott hallgatási pénz ügyében. Az esküdtszék döntésével Donald Trump elítélt bűnöző lett, az első volt elnök az Egyesült Államok történetében, akit bűncselekményért vonnak felelősségre. Ezt a politikus szégyennek nevezte, tett egy oldalvágást Juan Merchan és az egész amerikai igazságszolgáltatás felé, mondván, egy manipulált eljárás áldozata volt, de jelezte azt is, hogy „az ügynek még messze nincs vége”, ő még hosszú időn át harcolni fog az igazáért. A manhattani körzeti szövetségi bíróságon zajló per hat hete alatt 22 tanút hallgattak meg. Donald Trumpnak de facto republikánus elnökjelöltként 34 vádpontra – a többi között okirat-hamisítás és összeesküvés gyanújára – kellett felelnie. Mindegyikben ártatlannak vallotta magát.

„Elnökként mindig Amerikát helyezte az első helyre, tiszteletet parancsolt az egész világon, és ezt a tiszteletet a béke építésére használta. Hadd döntsön a nép idén novemberben! Küzdj tovább, elnök úr!” - tweetelte ezek után Orbán Viktor.

I’ve known President @realDonaldTrump to be a man of honour. As President, he always put America first, he commanded respect around the world and used this respect to build peace. Let the people make their verdict this November! Keep on fighting, Mr. President!