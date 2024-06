Török Gábor: Ilyen magasra még soha nem emelte Orbán Viktor egy választás tétjét

Á. B.;

kampány;Orbán Viktor;Török Gábor;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-06-02 10:24:00

Kérdés, hogy Magyar Péter minderre hogy reagál, avagy megpróbál valami nagyon más üzenetet megfogalmazni.

Ilyen magasra még soha nem emelte Orbán Viktor egy választás tétjét, mint a Békemeneten megtartott beszédében - írta Facebook-oldalán.

A politikai elemző az elhanggzottakat úgy foglalta össze, hogy vagy a Fidesz nyer ismét óriási fölénnyel, vagy háború lesz. Nyilván ennek a mondásnak a valóságtól való, a megszokottnál is nagyobb távolságán lehet élcelődni, de nem ez a legérdekesebb most - fűzte hozzá, hangsúlyozva, hogy két dolog most a fontos.

Egyfelől, hogy egy ilyen radikális tétemelést vajon a választók hány százaléka hisz el egy olyan országban, ahol nyilvánvalóan egyetlen szavazó sem akar háborút, és ha meg van győződve (vagy győzve) arról, hogy tényleg ez az alternatíva akkor biztosan a Fideszre szavaz akkor is, ha amúgy nem elégedett vele.

Másfelől a Fidesz legerősebbnek látszó riválisa, Magyar Péter és a Tisza Párt ezek után hogyan fogalmazza meg a választás tétjét, kialakít-e valamilyen viszonyt a Fidesz által megadott téttel vagy megpróbál nagyon mást mondani - vélekedett Török Gábor megjegyezve, hogy ez a két legfontosabb kérdése az utolsó hétnek.