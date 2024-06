Nem akad fenn a Békemenet szervezője, hogy sokan busszal érkeztek

Á. B.;

Fricz Tamás;békemenet;

2024-06-02 13:26:00

Ez nem egy budapesti rendezvény, természetes, hogy megszervezik utazásukat azok, akik nem tudnak autóval vagy vonattal érkezni.

A Békemenet ismét óriási erőt mutatott fel, mára mozgalomból intézménnyé vált - mondta Fricz Tamás politológus, filozófus vasárnap az állami rádióban.

A Magyar Távirati Iroda (MTI) szemléje szerint a Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapítója a résztvevők számát 300 ezer és 500 ezer közöttire becsülve azt mondta: az idei Békemenet a nagyobbak közé tartozott, s szerinte talán a legnagyobb tömeg most volt. Rendkívül bíztatónak tartotta, hogy - az ellenzéki vészmadárkodókra rácáfolva - ugyanúgy több százezren vettek részt a Békemeneten, mint az elmúlt tizenkét évben bármikor.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezvény népszerűsége idén azért is volt kimagasló, mert a Békemenet elnevezés talán még soha nem volt ennyire aktuális, mint most, amikor háborús helyzet van. A menet, ahogy eddig mindig, idén is rendkívül nyugodt körülmények között zajlott: egy békeszerető, nyugodt emberekből álló összetartó, érzelmi és értékbeli közösség, erő jelent meg a budapesti belvárosban.

Annak kapcsán, hogy sokan vidékről vagy a határon túlról érkeztek, hogy az emberek egy részét buszoztatták, Fricz Tamás azt mondta: a Békemenet nem egy budapesti összejövetel, arra az egész országból és a határon túlról is el akarnak jutni az emberek. Szerinte természetes, hogy megszervezik utazásukat azok, akik nem tudnak autóval vagy vonattal érkezni.

Bár a fideszes nyilvánosság szeretné úgy beállítani az eseményt, mint minden idők legnagyobb Békemenete, a valóság kicsit más. Lapunk számításai szerint nagyságrendileg 80 ezren lehettek - ami persze még így is hatalmas szám.