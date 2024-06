Bencsik András aggódik Orbán Viktor túlsúlya és sok hibája miatt, de szerinte azért a miniszterelnök nagyon okos

nepszava.hu;

Fidesz;háború;Orbán Viktor;békemenet;Bencsik András;

2024-06-02 16:02:00

A Békemenet résztvevői közül egy ismeretlen hölgy mondta ki őszintén, amit mindenki tud. Azért kellett felvonulni, hogy szavazzanak a Fideszre.

Sok hibája van. Túlsúlyos, emiatt sokan aggódnak. Nagyon okos. Nagyon pontosan tudja, mit akar, és teljes mértékben egyetértek vele, hogy ezt a háborút, ezt nekünk nem szabad támogatni – vette észre a 444 Bencsik Andrásnak, a Demokrata főszerkesztőjének helyzetértékelését a 24.hu-nak a szombati Békemenetről készített videójában.

A fideszes kampányrendezvény egyik szervezőjeként Bencsik András azt is megjegyezte, hogy „eléggé lóg a levegőben a hadi készülődés, amelynek következményeképp a Nyugat belelép ebbe, és ezzel kiszélesíti akár földrészháborúvá a dolgot”.

A videóban több kormánypártiként ismert közéleti szereplő is megszólalt, így Pataky Attila, az Edda énekese is, aki még azt is elmondta, hogy szerinte mit jelképez a molinójukon olvasható „No war!” felirat: – Nekem Viktort, akinek mindig igaza lesz, tehát nem igaza van, hanem igaza lesz.

Egy ismeretlen hölgy ugyanakkor a videóban arra kérdésre, hogy miért kellett most Békemenetet tartani, kacagva árulta el a pőre valóságot: – Tudjuk, hogy miért, szavazzunk a Fideszre!” – Ne legyen háború, elegünk van a migránsokból, és semmilyen gendert nem szeretnénk – fűzte hozzá egy joviális úr.

A Békemenetről van egy saját videónk is, elég árulkodó pillanatfelvétel lett a magyar lélekről: