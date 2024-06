Ferenc pápának írt levélben álltak ki plébánosuk mellett a győri hívek

M.A.;

Győr;levél;Veres András;Ferenc pápa;

2024-06-03 10:56:00

„Tudjuk, hogy mik az egyházi szokások, előírások, jogkörök, de úgy érezzük, hogy kérésünkkel nem tétlenkedhetünk” – áll az üzenetben.

A plébánia közössége tömeges jelenléttel és Ferenc pápának írt levéllel jelezte Győrben, hogy mennyire értékesnek tartja plébánosa életművét, aki a szocializmusban templomot épített a lakótelepen, valamint iskolát, idősek otthonát és lelkigyakorlatos központot is alapított – írja a Szemlélek.

A portál felidézi, a közösség tagjainak értesülése szerint a Győri Egyházmegye püspöke, Veres András arra készül, hogy kényszernyugdíjazza Benkovich Ferenc plébánost, bár nem látszik semmi indok arra, miért kellene őt – idős kora ellenére is ereje teljében, szándéka ellenére – elküldeni.

A Szemlélek szerint a hívek közössége vasárnap nagyon vigyázott arra, hogy semmiféle tiltakozás, tüntetés ne zavarja meg az úrnapi ünnepet. A szentmise előtt és után ugyanakkor aláírásokat gyűjtöttek annak az üzenetnek a megerősítéseként, amelyet Ferenc pápának, Michael W. Banach apostoli nunciusnak és Erdő Péter bíborosnak már elküldtek elektronikus levélben, de postán is eljuttatják azt a címzettekhez, az aláírásokkal együtt. A nyilvános kérés így zárul:

„[A győri Apor-iskola püspöki biztosi posztjáról történt] kényszerű, megköszönő szó nélküli méltatlan eltávolítása, amely 2022 augusztus végén került kihirdetésre, változást hozott az életében. Ezért merült fel sokakban a kérdés: mi lesz majd ezután, vajon az általa épített templomba is csak nagy ritkán hívják meg, vagy csak meghívásra mehet be, mint ahogyan azt az Apor-iskola intézményében is megélte/megéli? Dr. Veres András Püspök Úr felé is megfogalmaztuk kérésünket, de Ferenc atyán keresztül elutasító választ kaptunk. Ennek következménye, hogy az egyházközség hívei, illetve az egyházmegyén belüli és kívüli hívek felháborodása fokozódik. Ezért gondoljuk, hogy a szinodalitás jegyében Önhöz fordulunk és reméljük a közbenjárását. Tudjuk, hogy mik az egyházi szokások, előírások, jogkörök, de úgy érezzük, hogy kérésünkkel nem tétlenkedhetünk. Egyetlen egy célunk van: kérni, hogy a működő plébániai közösség megtartása és a hagyományok folytonosságának biztosítása érdekében Benkovich Ferenc atya a jelenlegi formában, plébániai kormányzóként kaphasson megbízatást, amíg egészsége engedi a szolgálatát.”