Tarsoly Csaba szerint volt esély a kártalanításra, de a felszámolók elkótyavetyélték a Quaestor lefoglalt ingatlanjait

A 77 milliárdos csalással vádolt egykori cégvezér közölte, sajnálatosnak tartja, hogy mindezt nem vizsgálta ki a vádhatóság.

„Volt esély az ügyfelek kötvénybefektetésének teljes megtérülésére, hiszen a cég ingatlanjainak értéke, beleértve a Győri ETO komplexumát, bőven fedezte volna. Ehelyett a felszámolók elkótyavetyélték a lefoglalt ingatlanokat, beruházásokat, így közismert vállalkozók és cégeik jártak jól ezek felvásárlásával. Sajnálatos, hogy mindezt nem vizsgálta ki a vádhatóság” – mondta a Blikknek Tarsoly Csaba, aki a csaknem nyolc esztendeje tartó büntetőtárgyalás legvégén, a védőbeszédet követően nyilatkozott a lapnak.

A 77 milliárdos csalással vádolt egykori Quaestor-vezér kiemelte, a perrel kapcsolatos észrevételeknek nem a sajtóban van a helye, hanem a tárgyalóteremben. Ám közölte, tény, hogy a vádiratban az ügy elejétől kezdve ez év februárjáig az szerepelt, hogy nem volt esély a károkozás megtérülésére. „Ez a mondat a február 20-i vádirat módosításból kikerült, az ügyészség véleménye szerint ez további bizonyíték szükségességét vetette volna fel. Ez elmaradt, amely alapvetően kihat a védekezésemre, mert a vagyon meglétének bizonyítása igazolja a huszonöt éves munkánk eredményét” – fogalmazott.

Tarsoly Csaba több lefoglalt ingatlant is felsorolt, amelyek szerinte messze áron alul kerültek az új tulajdonoshoz, amíg ő két esztendőn át előzetes letartóztatásban volt. Úgy vélte, ezekben az ügyekben akár hűtlen kezelés miatt is indulhat még eljárás, a gazdasági élet néhány ismert szereplője viszont nagyon is jól járt a megszerzésükkel.

A Quaestor-botrány 2015-ben robbant ki, akkor vették őrizetbe a cégvezért. Tarsoly Csabát és tíz társát sikkasztással és csalással vádolták meg. A vádirat alapján az elkövetési érték mintegy 77 milliárd forintot tett ki. A vádhatóság szerint a Quaestor Értékpapír Zrt. által forgalmazott mintegy 210 milliárdos vállalati kötvénykibocsátásából 150 milliárd forintnyi fiktív volt. A károsultak száma elérte a 32 ezret, rengetegen bukták el a megtakarításaikat, befektetéseiket. Tarsoly ellen többször is tüntettek a károsultak.