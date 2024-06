Béke, ármány, lövészárkok – Így fog kinézni a választás az északi-pesti kerületekben

Szalai Anna;

Budapest;XV. kerület;XIII. kerület;IV. kerület;önkormányzati választás 2024;

2024-06-04 16:16:00

Bár Észak-Pest jó eséllyel az ellenzéké marad, a politikai háttér azonban sokban eltér: a prosperáló XIII. kerületben ígérni se kellene, Újpesten már házkutatás is volt, míg Újpalotán az ármánykodás sem idegen. A választókerületeket bemutató sorozatunk 16. része.

Egyre mélyebbek a választási lövészárkok Újpesten. Déri Tibor jelenlegi polgármester 2019-ben a Momentum jelöltként váltotta le a kerületet két cikluson át irányító fideszes Wintermantel Zsoltot. De nem igazán jött be neki a kerületvezetés, már két évvel ezelőtt bejelentette, hogy a családi béke érdekében nem indul újra. Majd ugyanezzel a lendülettel a Momentumból is kilépett és átült a Demokratikus Koalíció fővárosi frakciójába, igaz, párttag nem lett. Az idei választási plakátokon már az összellenzéki jelöltként induló Trippon Norbert mögött mosolyog szélesen.

Trippon Norbert évek óta aktív szervezője a helyi közéletnek: 2010 és 2019 között az MSZP újpesti frakcióvezetője volt, de korábban volt alpolgármester is. 2010-ben és 2014-ben szocialista politikusként sikertelenül próbálta elhódítani a polgármesteri címet Wintermantel Zsolttól, akivel az idei választáson ismét összeakadtak. Trippon Norbert azonban pártot váltott menet közben, 2019 óta a DK tagja. Az idei induláshoz azonban a Kétfarkú Kutya Párton kívül mindenkit maga mellé tudott állítani, a koalícióba a DK, a Momentum, a Párbeszéd és az MSZP mellett az LMP és a Jobbik is beszállt. A nem regnáló polgármesterek közül aligha akad még egy alpolgármester, aki nála hitelesebben ígérhetné a folytatást. Trippon évek óta szinte polgármesterként irányítja a kerületet, a választási kampányban pedig a polgármesterektől megszokott módon játszóteret avat, parkot ad át, Víztorony-fesztiválra invitál, virágot oszt, napelemes utcai lámpákat helyez ki, esővízgyűjtő és komposztáló programot indít, főzőversenyen kóstolgat, fát ültet, „megbecsülés” pénzutalványt oszt.

A népes polgármester-aspiráns csapatból a teljes sorcserét végrehajtó Fidesz fővárosi listájáról kiszoruló, a kerületet korábban két cikluson keresztül irányító Wintermantel Zsolt számíthat valódi ellenfélnek. A Fővárosi Közgyűlésben meghökkentő propaganda-beszédeket előadó Wintermantel szerint a DK kútmérgezős stílust hozott a kerületbe. Az egykori polgármester szerint az ő idejében „2010 és 2019 között volt egy eléggé tartalmas időszak, az elmúlt négy év viszont a kihagyott lehetőségeké volt”. Háta mögött az egész Fidesz-gépezet megmozdult, volt kampányházkutatás, egymást érik a Trippont lejárató cikkek a NER-médiában. Válaszul az újpesti önkormányzat tulajdonosi bizottsága vizsgálatot rendelt el több, még Wintermantel idején értékesített önkormányzati és vagyonkezelős ingatlan eladása miatt. Egymás taposása odáig süllyedt, hogy a két oldal egymás politikusainak ingatlanait fotózgatja és rakja fel a közösségi oldalra.

Kettejük párharcába szállt be az MKKP jelölt, Nagy Dávid, aki szerint nem csak a Fidesz közöl lejárató cikkeket, hanem a DK és az MSZP helyi médiája és közösségi oldalai is. Ezekben az írásokban azt állítják, hogy a kétfarkúak helyben összejátszanak a kormánypárttal, vagy hajléktalanbarát padokat akarnak. A nagy pártokkal ellentétben a kutyapártos jó kapcsolatot épített ki a diákszervezetekkel is, kölcsönösen biztosítva egymást a támogatásról. Mindezzel együtt Trippont nehéz lenne megszorongatni.

Csak az arány a kérdés

A XIII. kerületben béke honol, a választás legfeljebb aprócska fodrokat vet a kerület politikai állóvizén. A nyolcadik ciklusára készülő, pártjától egyre inkább elkülönülő Tóth József szocialista polgármester 30 éve irányítja Angyalföld-Újlipótváros kettősét, eredményeit aligha tudná bárki is elvitatni. A Fidesz sem erőltette meg magát, a kerületben már két választást is elveszítő Harrach Tamás kerületi képviselőt küldte harcba a polgármesteri székért, inkább csak a formalitás kedvéért. A szintén kihívót állító LMP-nek se sok esélye van a kerületben, legalábbis erre utal, hogy a 15 választókerületből csak 10-ben tudtak elég aláírást gyűjteni a jelöltállításhoz. Miközben egy jelölt indításhoz átlagosan 60 aláírás kellett.

Az MSZP-DK-Momentum-Párbeszéd jelöltjeként induló Tóth József ezzel együtt sem veszi félvállról a választást, színes-szagos programfüzetet állított össze, amelyben a sikerekről szóló beszámoló mellett 13 területre osztva 100 ígéretet tesz a következő ciklusra. Az előző választást 82 százalékkal megnyerő „örökös” polgármesternek legfeljebb a győzelem aránya kérdéses.

Jó esélyek az egyenetlen terepen

„A győztes csapatot nem szabad megváltoztatni, így minden esély megvan rá, hogy sikerül megismételni az öt évvel korábbi sikert” – bizakodott a DK a XV. kerületi választási megállapodáskor, amelynek eredményeként Rákospalota, Pestújhely és Újpalota mind a 12 egyéni választókerületében közös képviselő-jelöltet indít az ellenzék. A megállapodásból az LMP ugyan kikacsingatott egy ideig, de végül őket is bent tudták tartani.

A jelenlegi polgármester Cserdiné Németh Angéla nagyon folytatná a kerületben. A kezdetben az MSZP-ben politizáló, a kerület korábbi polgármesterétől, Hajdu Lászlótól – elmondása szerint – sokat tanuló politikus 1998 óta tagja a kerületi önkormányzatnak. Kezdetben képviselőként dolgozott, majd 2014-től alpolgármesterként. A 2018-ban országgyűlési választást megnyerő Hajdu László helyére kiírt időközin győzedelmeskedve lett először polgármester.

Az előzményeket tekintve a kerület az ellenzék egyik legbiztosabb várának mondható, hiszen a rendszerváltás óta összesen egy ciklusban tudott itt győzni fideszes polgármester még 2010 és 2014 között. 2014-ben Hajdu László úgy tudott visszatérni a DK színeiben (1996 és 2010 között MSZP-s volt), hogy a teljes ellenzéki összefogás sem kellett hozzá.

A politikai helyzet azonban korántsem volt mindig olyan kikezdhetetlen, mint a szomszédos XIII. kerületben. 2014-ben ugyanis hiába győzött Hajdu, a képviselő-testület fideszes többségű maradt, amit azonban a frakciószakadások, illetve a képviselői politikai vándorlások újra és újra átrajzoltak. A kerület így csúnya cselszövések hálójában, kényszerű kompromisszumokkal működött. Sokak szerint az ármánykodás azóta se tűnt el az önkormányzatból.

2018-ban Cserdiné a politikailag igen aktív, helyi civil szervezet, a RÁTE színeiben indult. Posztját 2019-ben már DK-s jelöltként, de a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP támogatásával sikerült megőriznie. Ekkor 15,6 százalékkal kapott több szavazatot, mint fideszes kihívója. Most ismét közös jelöltként indul a választáson, így jó esélye van folytatásra.