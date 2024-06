Újabb hackertámadás érte Lengyelországot, 270 milliárd forintnyi összeget jelentettek be a kiberbiztonság fokozására

nepszava.hu;

Lengyelország;orosz hackertámadás;kibervédelem;EP-választás 2024;

2024-06-03 17:27:00

Varsó szerint Moszkva katonai mozgósításról szóló álhírekkel, azt EP-választásba való beavatkozással destabilizálná a NATO-tagországot.

Lengyelország több mint 3 milliárd zlotyt (273 milliárd forintot) költ a kiberbiztonság fokozására – írja a Reuters Krzysztof Gawkowski lengyel digitalizációs miniszter hétfői bejelentése nyomán. A hatóságok szerint ugyanis a PAP állami hírügynökséget valószínűleg orosz kibertámadás érte még múlt pénteken, amikor a hírügynökség oldalán egyszer csak lengyel katonai mozgósításról szóló hamis cikk jelent meg.

A hatóságok a Lengyelországban is június 9-én vasárnap tartandó EP-választás miatt fokozott készenlétet rendeltek el, mert attól tartanak, hogy Moszkva beavatkozna az ottani szavazásba. Krzysztof Gawkowski szerint országa az Oroszország elleni kiberharc élvonalában áll, és ezekben a napokban, vasárnap és hétfőn több kritikus infrastruktúra elleni kibertámadást blokkoltak.

– Az Orosz Föderációnak egyetlen célja van: destabilizálni a helyzetet, és biztosítani, hogy az EU felbomlását támogató erők profitálhassanak belőle – mondta a tárcavezető, azonban Oroszország varsói nagykövetsége pénteken közölte, hogy nincs tudomása a PAP elleni támadásról, és visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint Oroszország megpróbálja destabilizálni Lengyelországot.

Varsó többször is azzal vádolta Moszkvát, hogy megpróbálja destabilizálni Lengyelországot, amiért fegyveres támogatást nyújtanak az orosz agresszió alatt álló Ukrajnának. Az oroszok a korábbi beavatkozási kísérleteket is rendre elhárították, most azonban a miniszter a moszkvai befolyás kivizsgálására bizottság létrehozását javasolta.