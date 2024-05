David Pressman: Az orosz hackertámadás ügyében az Egyesült Államok kapcsolatba lépett a magyar kormánnyal

nepszava.hu;

Az amerikai nagykövet szerint egyértelmű, hogy Oroszország fenyegetést jelent a szövetségeseikre.

Az Egyesült Államok egy ideje már kapcsolatba lépett a magyar kormánnyal a Külgazdasági és Külügyminisztériumot ért orosz hackertámadás ügyében – mondta David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete az RTL Híradónak.

Pressman szerint ez az eset is jelzi azt a fenyegetést, amit Oroszország jelent a szövetségeseinkre, a régióra és azt, hogy milyen komolysággal kell reagálnunk erre. A csatorna még pünkösdvasárnap kérdezte meg az ügyben Lázár János építési és közlekedési minisztert, aki a Miniszterelnökség vezetőjeként 2018-ig a hírszerzést is felügyelte. – Magyarország iránt tehát nagy az érdeklődés a világban, nemcsak politikai, hanem titkosszolgálati értelemben is – próbált magyarázatot adni a nagy port felvert esetre. Érdemi választ arra hivatkozva nem akart adni, hogy ha megtenné, államtitkot sértene.

Mint azzal lapunk is részletesen foglalkozott, a múlt héten minden kétséget kizáróan bizonyságot nyert, hogy a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium, kvázi az egész magyar diplomácia nyitott könyv Vlagyimir Putyin előtt, és ha ez nem lenne elég, belső dokumentumok tanúsága szerint Orbán-kormány tisztában is volt azzal, hogy orosz hackerek törték fel a tárca hálózatát.

Az orosz hackertámadás tényéről először 2022 áprilisában röppentek fel hírek, de a fideszes politikusok akkor elintézték azzal, hogy kampányhazugságokról van szó. Ellenzéki oldalon most sokan Szijjártó Péter lemondását vagy átvilágítását követelik a nem mellesleg nemzetközi jelentőségű blamázs miatt.