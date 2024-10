Moszkva segíti Le Pent

Moszkva megpróbálja befolyásolni a francia elnökválasztási kampányt – figyelmeztetett az amerikai szenátus hírszerzési bizottságának elnöke. Februárban a szociálliberális jelölt, Emmanuel Macron is arra panaszkodott, hogy mozgalmának szervereit orosz hackerek támadták. Moszkva már korábban is tagadta az állítást, amint azt is, hogy a szélsőjobboldali jelölt, Marine Le Pen mellett akarna beavatkozni a választási hadjáratba.