Gyerekeknek tarthatott foglalkozást a pedofíliáért elítélt bicskei nevelő egy Miniszterelnökség által támogatott táborban

2024-06-04 11:09:00

Kunstár Béla még most is kapcsolatba kerülhet gyerekekkel.

A bicskei pedofilügy másodrendű vádlottja, Kunstár Béla a felfüggesztett börtönbüntetésének próbaideje alatt egy olyan napközis táborban tarthatott gyerekeknek foglalkozást, amely a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg - írja az Átlátszó.

A tábort a német kisebbségi önkormányzat képviselőjelöltjei szervezték, egyesületük gáláján Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes volt a fővédnök. Az Országos Német Kultúregyesület (ONKE) beszámolója az NTAB-KP-1-2022/1-000403 sorszámú pályázat végrehajtásáról így szól: „Az egyesületünk által második alkalommal szervezett napközis táborunk célja az volt, hogy nemzetiségi nyelvoktató általános iskolánk tanulóinak a magyarországi német nemzetiségi történelem, népismeret és kultúra területén szerzett tudását sokrétű, színes és élmény dús programjainkkal elmélyítsük. (…) Negyedik napon hangszerbemutatót kaptunk Kunstár Béla vezetésével, aki a rézfúvós hangszerek világába kalauzolta el a gyerekeket”.

Az egyesület félmillió forintot kapott a tábor megrendezésére egy olyan program keretében, amelyet a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. hirdett ki.

A beszámolót a Lohr Kapelle rézfúvós zenekar vezetője küldte be. Loór Miklós a beszámolóban megemlítette név szerint is a zenekart, mondván, ide szeretnének utánpótlást toborozni. Több olyan fotó fellelhető az interneten, ahol Kunstár Béla ennek a zenekarnak a tagjaként lép fel. Egy 2016-os fotón is látható az együttes pólójában, amit a zenekar „két jó barát” felirattal tett közzé. 2021-ben a színpadon legalább egy kisgyerek társaságában készítettek róla felvételt. Szintén akad egy olyan fotó, ami azt bizonyítja, hogy a pedofil bicskei nevelő még 2022-ben is a zenekarral turnézott.

A portál kereste az érintett szervezeteket, hogy tudtak-e a férfi múltjáról. Válasz nem érkezett, viszont az e-mail elküldése után a beszámolóból eltűnt a Kunstár Béla neve.

Az Átlátszó cikkében megjegyzi, hogy a pedofil férfit véglegesen eltiltották minden olyan munkakörtől, ahol gyerekekkel kerülhet kapcsolatba, és a már említett táborban való felfüggesztett szabadságvesztésének ideje alatt vett részt, így amennyiben szabálysértést követett el, az letöltendővé is válhat. Idén áprilisban Kunstár Béla elhagyta Magyarországot, és buszsofőrként Svájcban kezdett dolgozni egy olyan cégnél, amelyik iskolai osztályokat fuvarozik, vagyis újra kapcsolatba kerülhetett gyerekekkel.

A bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon ügyében két eljárás indult. Az első büntetőügyben Vásárhelyi Jánost 8 év fegyházra ítélték pedofília miatt, Kunstár Béla viszont megúszta, 2019-ben a Győri Ítélőtábla másfél év szabadságvesztésre ítélte három évre felfüggesztve, vagyis nem kellett börtönbe vonulnia. A bírói indoklás szerint enyhítő körülményként vették figyelembe, hogy K. Béla együttműködő volt, és az igazgatóról is adott információkat.

A másik büntetőügyben kényszerítésért és vesztegetésért Vásárhelyi János, illetve a tavaly elnöki kegyelemben részesített igazgatóhelyettes, Kónya Endre ellen. Ebben az igazgatót 2 év 3 hónapra, az igazgatóhelyettest pedig 3 év év 4 hónapra ítélték. A Kónya Endrének még 2023-ban a pápalátogatásra hivatkozva adott elnöki kegyelem miatt Novák Katalinnak le kellett mondania az államfői tisztségről a botrány kitörése után.

Kunstár Béla 2015-től 2016-ig dolgozott a bicskei gyermekotthonban. Négy rábízott fiút molesztált. Egyik áldozatát megpróbálta orálisan kielégíteni, aztán a kérésére adott neki ötezer forintot, egy másik áldozata pedig részeg volt, amikor análisan közösült vele tízezer forintért – derült ki az Index által 2019-ben ismertetett dokumentumokból.

A Gulyáságyú Média cikke idéz a vádiratból, amelyben az áll, hogy az egyik esetben a gyermekotthon gárdonyi üdülőjében egy vele egy szobában tartózkodó tizennégy éves fiú takarója alá nyúlt be, először a combját, majd a fiú nemi szervét simogatta, aki ezt még hagyta, mert hallotta, hogy a nevelő másokkal is csinált ilyet pénzért. Aztán a vádlott orálisan kezdte izgatni a fiút, de mivel a gyereknek nem volt erekciója, abbahagyta.