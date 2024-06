Kőbányán is kínai nyelvű levelekkel kampányol a Fidesz

P. L.;

2024-06-04 17:33:00

Turbó fokozatra kapcsolja a külföldi szavazatokkal történő „szuverenitásvédelmet” a kormánypárt.

Tegnap lapunk is megírta, hogy a debreceni kínai nyelvű plakátok után Budapesten is levélben üzen a Fidesz a kínai szavazópolgároknak arról, hogyan is kell ikszelni a vasárnapi önkormányzati választáson. A Redditen egy nyolcadik kerületi levél kezdett terjedni, most pedig a Magyar Hang cikkéből kiderült, hogy hasonlóan próbálkozik a kormánypárt a tizedik kerületben is.

A kőbányai változatot egy olvasó juttatta el a lapnak. Ez is „Kedves Kínai Barátaim!” megszólítással kezdődik, majd azzal folytatódik, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök nemrégiben „történelmi látogatást” tett Magyarországon. A levél méltatja a kínai-magyar barátság fontosságát, és ennek fejlesztése érdekében a magyarországi kínaiak szavazatait kéri.

Kőbányát jelenleg a fideszes D. Kovács Róbert Antal vezeti, ennek megfelelően a kormánypárt azt hirdeti róla, hogy a X. kerület 2010 óta a főváros legdinamikusabb kerületévé vált. A levél a kínaiak figyelmébe ajánlja még az adott körzet fideszes önkormányzati képviselőjelöltjét, a szavazóhelyiség címét, mindemellett pedig a józsefvárosi levélhez hasonlóan itt is csatoltak egy mintát a szavazólapról, Fideszre adott szavazatokkal kitöltve. A levelet D. Kovács Róbert Antal polgármester, valamint a szintén fideszes alpolgármesterek, Radványi Gábor és Weeber Tibor írták alá.

A 2022-es népszámlálás hivatalos adatai szerint Budapesten 98 319 külföldi állampolgár él, a KSH adatai alapján pedig a teljes külföldi népesség nagyjából 15 százalékát a kínaiak teszik ki. Hivatalosan a nyolcadik, a tizedik és a tizenharmadik kerületben lakik több mint ezer kínai állampolgár, a valós számuk azonban azóta nagymértékben változhatott. Orbán Viktor Hszi Csin-ping kínai elnök látogatásakor egyebek közt arról beszélt, hogy reményei szerint az ország népszerű turistaközpontjait el fogják árasztani a kínaiak, ezért van szükség kínai rendőrökre. A Magyarországot ütemezetten szintén elárasztó akkumulátorgyárakkal és egyéb kínai üzemekkel pedig alighanem még többen érkezhetnek az országba. Így a választások előtt a magát a szuverenitás védőbástyájaként hirdető Fidesz nem is rest a kínai szavazókhoz fordulni.