Így emlékeztek meg a pártok vezetői a trianoni békediktátumról

2024-06-05 12:34:00

Orbán Viktor kampányolt, Magyar Péter koszorúzott, Karácsony Gergely rózsákat posztolt, Gyurcsány Ferenc sehogy.

„A 104 évvel ezelőtti országvesztést egy háború hozta a nyakunkba, amikor Bécsben és Budapesten is tele volt a padlás háborús uszítókkal, hamis messiásokkal, külföldi ügynökökkel. Mára eljutottunk oda, hogy a Kárpát-medence népei minden birodalmi ármánykodás, minden geopolitikai packázás és kéretlen paktumok nyűge ellenére is végül szabadok és szuverének akarnak lenni. 110 évvel ezelőtt a Kárpát-medence népei a magyarok ellen harcoltak a szuverenitásukért. (...) A Kárpát-medence népeinek akarata egyértelmű: nem akarnak újra feláldozható gyalogok, hadba küldhető vazallusok lenni a birodalmi sakktáblán. Se Brüsszel, se Washington, se Soros György kedvéért” - ez a kampányüzenet jutott eszébe Orbán Viktornak a június 4-i trianoni békediktátumról, írtuk meg tegnap.

A nemzeti összetartozás napjáról természetesen az ellenzék nagyobb része is megemlékezett, más-más módon. Magyar Péter, a Tisza Párt európai parlamenti listavezetője két bejegyzést tett közzé a témában: az elsőben arra szólította követőit, hogy segítsenek a magyar oktatási intézményeknek és egy általuk választott iskolába vigyenek színes ceruzát, rajzlapot, krétát vagy bármilyen gyorsan fogyó eszközt. „A nemzeti összetartozás napján azt üzenem a világon élő minden magyarnak, hogy a hazájuk számít rájuk, és ők is számíthatnak a hazájukra” - írta. Egy másik bejegyzésben arról számolt be, hogy Vitnyéden koszorúzott, a Trianon emlékműnél.

Karácsony Gergely főpolgármester a Gellért-hegyi rózsakertben emlékezett meg a 104 évvel ezelőtti nemzettragédiáról. „A rózsa minden általunk ma használt jelentéstartalma arra vonatkozik, ami összeköt bennünket: szerelem, szeretet, hűség, tisztelet, barátság" - írta. Majd úgy folytatta: „Ma 104 éve az ország lehajtott fejjel gyászolta a trianoni döntést. A fájdalom akkor egyesítette a nemzetet. Ma már a fájdalom sem. Úgy kell hát emlékeznünk Trianon sorstraumájára, hogy kimondjuk az igazságot az igazságtalanságról, de nem menekülünk a sérelmeink mögé a valóság és a jelen feladatai elől. Ebben, vagyis az ember és ember közötti, a magyart a magyarral összekötő hidak építésében, éppen a hidak városának, Budapestnek, a nemzet fővárosának van kiemelt feladata. Ezt a feladatát pedig leginkább példamutatással tudja beteljesíteni.”

A Momentum elnöke, Donáth Anna csak érintőlegesen foglalkozott a témával. A párt Facebook-bejegyzésében egy videórészletet tettek közzé az EP-listavezetői vitáról, és azt írták hozzá: „Béke csak akkor lesz, ha az orosz katonák kitakarodnak Ukrajnából! A Momentum kiáll a kárpátaljai magyarok és az ukránok mellett!”

Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese a József Attilától származó Nem! Nem! Soha! jelszóval és egy Deák Ferenc-idézettel emlékezett meg: „Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges.”

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester a városi Trianon-emlékműnél tartott megemlékezést.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és Dobrev Klára, a párt EP-listavezetője semmilyen bejegyzést nem tett közzé a témában.

Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója tegnap a helyszínen, Versailles-ban, a Nagy-Trianon kastélynál tartott sajtótájékoztatót. „E fájó sebre egyetlen helyes választ lehet adni, ez pedig az erős Európa, amelyben nincsenek belső határok, ahol a Székelyföld belsejéből, Marosvásárhelyről néhány óra alatt el lehet jutni a magyar nemzet másik fontos kincséhez, a Balatonhoz. Az erős Európa garantálná az autonómiához fűződő jogokat, valamint a kisebbségi jogokat” - vélekedett.