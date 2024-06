Tudni akarja a DK, miből lett pénze építkezni Budafok fideszes polgármesterének

Á. B.;

Budafok;Karsay Ferenc;önkormányzati választás 2024;

2024-06-05 13:32:00

Úgy számolnak, hogy a fizetéséből aligha futná egy többszintes ház felhúzására.

Budafok-Tétény ellenzéki polgármesterjelöltje felszólította a kerület jelenlegi vezetőjét, hogy mutasson be minden olyan adatot és iratot, amellyel képes alátámasztani, milyen forrásból fizette luxusvillája építését - közölte Perlai Zoltán egy szerdai nyilatkozatában.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, már szinte teljesen kész van az a többszintes, Halk utcai családi ház, amelyet az elmúlt hónapokban építettek fel a fideszes politikus telkén. Az építésügyi hatóság adatai alapján az építkezést 2022 márciusában jelentették be, ekkor csatolták a homlokzati terveket is, melyekből kiderül, az 1002 négyzetméteres területre már akkor is egy többszintes épületet képzeltek el. Karsay Ferenc azt közölte, hogy a kampányban ezzel nem akar foglalkozni, a választások után minden kérdésre válaszol.

A Demokratikus Koalíció (DK) szerint azonban egy ilyen ingatlan felépítésére vagyonnyilatkozata alapján aligha lenne pénze a polgármesteri fizetésből. Perlai Zoltán szerint Karsay Ferenc átláthatatlanná tette az önkormányzati költéseket.

Éppen ezért azt ígérti, hogy megválasztása esetén egy olyan antikorrupciós csomagot fog elfogadtatni a kerületi közgyűléssel, ami átláthatóvá tenné az önkormányzat működését és költségeit. Az ellenzéki politikus azt hangoztatta, az önkormányzat forrásait nem a politikusok gazdagodására kell fordítani, hanem például a budafoki járdák és közutak rendbetételére vagy a drámai óvodapedagógus-hiány felszámolására.