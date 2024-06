A Momentum is a Médiahatósághoz fordul a Fidesz gyermekekre veszélyes háborús riogatása miatt

P. L.;

Fidesz;NMHH;kormánypropaganda;Momentum;Donáth Anna;

2024-06-05 19:42:00

Magyar Péter szombaton feljelentést is tett Orbán Viktor ellen rémhírterjesztésért.

Zsigeri félelmet zúdít a gyermekekre a háborús plakátkampány, ezért a Momentum is a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) fordul - jelentette be Donáth Anna, a párt elnöke a Facebookon.

A politikus lapunk cikkére hivatkozva azt közölte, szakemberek, pszichológusok állítják: a kampányban megjelenő, háborúval ijesztgető reklámok súlyosan ártalmasak a gyermekekre. Zsigeri félelmet zúdítanak rájuk az esetleges bombázások, a szüleik, családjuk esetleges halála miatt. A „családbarát kormányzás" 14 év alatt rengeteget ártott a magyar gyermekeknek, most pedig szorongáskeltő propagandával tetézik a bajt."

Donáth Anna szerint a kegyelmi ügy megmutatta, hogy nem pusztán nem érdekli a kormányzatot a gyermekek bántalmazása, hanem aktívan segítik is a bántalmazókat. "Most pedig mindennek a tetejében tudatosan és gátlástalanul bombázzák a gyerekeinket is a félelemkampánnyal. A háborús rettegtetéssel. Ha ebben a helyzetben sem mutat ellenállást a magyar társadalom, akkor a következő években minden területen rosszabbodni fog a helyzet" - jelentette ki.

A kampány miatt a párt a Médiahatósághoz fordul, Donáth Anna szerint azzal, hogy legalább a saját szabályait betartva lépjen fel a félelemkeltő propagandával szemben.

Magyar Péter, a Tisza Párt európai parlamenti listavezetője szombaton jelentette be sajtótájékoztatóján, hogy rémhírterjesztésért feljelenti Orbán Viktort, emellett petíciót indít, és az NMHH-hoz, továbbá a közösségi média platformjaihoz fordul, hogy tüntessék el a gyermekek lelki egészségére veszélyes háborús plakátokat és más kormányzati agymosásokat.