Súlyosan veszélyeztetik a gyerekeket, félelmet, szorongást okoznak a Fidesz háborús üzenetei

Veszélyes a gyerekekre és sértik a jogaikat a kormány háborúról szóló kampányvideói, plakátjai, reklámjai – vélik gyermekvédelmi szakemberek.

– Sérti a gyermekek jogait, ártalmas, veszélyes és érthetetlen – fogalmazott lapunknak Herczog Mária szociológus, gyermekvédelmi szakember a kormány háborús plakátjaival, hirdetéseivel kapcsolatban, amelyek a vasárnapi választásokat megelőző kampányban kaptak szerepet.

A Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter tegnap „mint állampolgár, apa és szülő bejelentést tett a Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóságnál a YouTube-on adásokat megszakító, a kormány által finanszírozott háborús reklámok miatt”. A napokban a párt petíciót indított a gyerekekért, a Háború nem játék címmel, mondván, „a kormánypárt a választási kampányban – a hatalma megtartása érdekében – tévében, interneten és óriásplakátokon a gyermekek lelki fejlődésére ártalmas tartalmat zúdít az emberekre”. Magyar Péter közölte azt is: rémhírterjesztés gyanújával feljelenti a miniszterelnököt.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója minderre erre úgy reagált: Magyar Péter Soros György utasítására akarja, hogy a plakátokat vegyék le, és „az igazság az, hogy a gyerekeknek nem a plakát árt, hanem a háború árt”. Kijelentette azt is: továbbra is beszélnek a háború veszélyeiről, sőt, háborúellenes kampányukat fokozni fogják. Korábban egyébként például piliscsabai szülők kérték arra a település polgármesterét, intézkedjen a Fidesz iskola mellé helyezett háborús plakátjai miatt, mások pedig azt kifogásolták, hogy a szombati békemeneten Orbán Viktor miniszterelnök beszéde előtt a színpadon fellépő gyerekeknek kellett azt kiabálniuk, hogy nem szeretnének háborút.

Herczog Mária szerint gyerekeket szerepeltetni politikai rendezvényen nem szabadna, ahogyan a politikusoknak gyerekekkel szerepelni gyermekjogi és etikai szempontból is aggályos. A szakember úgy fogalmazott, ami most látható a közterületeken, azzal az önellentmondó kifejezéssel írható le, hogy „békeharc”, ami nemcsak a gyerekekben, hanem a felnőttekben is szorongást vált ki.

– Akik elhiszik a háborús veszélyt, azok a gyerekekkel is megoszthatják, hogy rossz világ lesz, jön a háború, rettegni kell, ha nem a Fidesz nyer.

Az utca emberének, szülőknek, gyerekekkel foglalkozó szakembereknek bármi is a meggyőződésük, a sokféle napi stressz, a létbizonytalanság mellett még ezzel is meg kell küzdeniük, ami mindenképpen hat a gyerekekre – mondta Herczog Mária, aki szerint még ha nem is értik pontosan, miről van szó, befolyásolja a jóllétüket. Szerinte nemcsak ezekre a hetekre, napokra van rossz hatással ez a kampánystílus, hanem a jövőre nézve is. Mint mondta, szakemberek, civil szervezetek évtizedek óta dolgoznak azon, hogy a gyerekek kicsi koruktól megtanulják az erőszakmentes kommunikációt, konfliktuskezelést, az egyeztetést. Ám ebben a légkörben ez szinte esélytelen.

A Fidesz háborús kampányának – folytatta – az az üzenete,

hogy mindenki folyamatosan veszélyben van. Nem ellenfelek, hanem ellenségek állnak egymással szemben, nincs közös gondolkodás, közös ügy, konstruktív megállapodás, kompromisszum, hanem harcolni kell.

Ez nagyon ártalmas üzenet – tette hozzá. Megengedhetetlennek nevezte, hogy a videómegosztó oldalakon mese és minden, nem politikai tartalmú program közben is feljönnek a háborúról, és az ellenzéki politikusok démonizálásáról szóló agresszív hirdetések. Ez rendkívül ártalmas és súlyosan veszélyezteti a gyerekeket, sérti a jogaikat – tette hozzá.

– A választási kampány közvetetten és közvetlenül is érinti a gyerekeket, ezt tapasztalhatjuk a mostani európai parlamenti és önkormányzati választásokkal kapcsolatban is. Erről már a Gyermekjogi Civil Koalíció nemrég újraválasztott vezetőségi tagja, Katonáné Pehr Erika beszélt a Népszavának. A gyermeki jogok tisztelete olyan politikai és alkotmányos kultúrát feltételez, amelyben a gyermekek nem lehetnek pártpolitikai tevékenység díszletei vagy eszközei. Ezt a gondolatot még a 2019-es európai parlamenti választáskor az alapvető jogok biztosa és két helyettese is megfogalmazta akkori közös közleményében:

a „gyermek alapvető emberi jogokkal, saját nézetekkel, érzésekkel rendelkező individuum”, és egyetlen gyermek sem lehet pártpolitikai tevékenység népszerűségnövelő tényezője

– idézte a jelentést a szakember.

Úgy fogalmazott: a politikai kampányok idején elsődleges cél, hogy a politikusok elnyerjék a szavazók bizalmát, szimpátiáját, ám ezt nem tehetik úgy, hogy átgázolnak a legkiszolgáltatottabbak, a gyerekek jogain. Kijelentette: ez a politika közös felelőssége. A mostani kampányban megjelenő „háborús plakátok”, a „háborús reklámok”

a gyermekekre súlyosan ártalmasak, mert zsigeri félelmet zúdítanak rájuk az esetleges bombázások, a szüleik, családjuk esetleges halála miatt.

A szülők ezzel szemben nem tudják megvédeni őket, és ismét visszaadni a lelki biztonságukat. Katonáné Pehr Erika kijelentette: a gyerekek nem célcsoportjai a választási kampányoknak, a manipulációjukra alkalmas tevékenységek összes formája tiltott. – Minden politikai, így minden kampánytevékenység alatt szem előtt kell tartani a gyermekvédelmi szempontokat, és azt, hogy az adott politikai tartalomban nem káros rájuk nézve. A félelemkampány ennek határozottan ellentmond – tette hozzá.