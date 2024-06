Se pénz, se információ – Felmérés készült, milyen kaotikus a védőnői hálózat államosítása

Népszava;

egészségügy;

2024-06-05 16:10:00

Nem ment zökkenők nélkül a védőnői-hálózat központosítása tavaly. A válaszadók 57 százaléka szerint a költségeket mindeddig egyáltalán nem vagy nem időben térítette meg az átvevő állami intézmény – derül ki a Medicina2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség felméréséből.

A kutatást azután készítették, hogy 2023. július 1-jétől már nem a települési önkormányzatok feladata a védőnői hálózat fenntartása, ez állami felügyelet alá, jobbára a megyei kórházakhoz került. A felmérésben résztvevők 28 százaléka úgy érezte, hogy váltásról nem kapta elegendő információt, a válaszadók ötöde szerint pedig az átadás-átvétel nem történt meg a kitűzött határidőre. A kutatás rámutat arra is, a védőnői hálózatot úgy államosították, hogy valójában továbbra is nélkülözhetetlen az önkormányzatok segítsége. A válaszolók 82 százaléka szerint ugyanis a feladat ellátásához szükséges infrastruktúrát, költségeket továbbra is az önkormányzatok fenntartásában működő rendelőintézet biztosítja. Igaz, az esetek döntő többségében – 80 százalékában – legalább pontosan, szerződésekben rögzítették kinek, mi a feladata.

A válaszadók több mint fele – 57 százaléka – arról számolt be, hogy a költségeket mindeddig egyáltalán nem, vagy nem időben térítette meg az átvevő állami intézmény. Az adós intézmények átlagosan 8 hónapja tartoznak. A kutatás szerint a védőnői szolgálathoz kapcsolódó átlagos kintlévőség nagysága intézményenként mintegy 3,5 millió forint, de volt olyan rendelőintézet, ahol már több mint 12 millió forint utalást várnak a megyei intézménytől.

Kiderül a kutatásból az is, hogy sokszor az alapvető kommunikáció sem könnyű az új rendszerben. A kérdezettek 40 százaléka jelzett „az anyagiakon túli egyeztetést igénylő problémát”, például azt, hogy nehézkes vagy szélsőséges esetben lehetetlen az egyeztetés az állami intézménnyel. Többen kifogásolták, hogy nehézkes a munkájuk során használt egészségügyi eszközök javítása, a fertőtlenítőszerek, tesztek, poharak, nyomtatópapír pótlása.