Donáth Anna: Ugyanazok a szereplők ugyanazokkal a mondatokkal próbálják meg ugyanazt, aztán meglepődnek, ha az eredmény is ugyanaz lesz

Czene Gábor;

Momentum Mozgalom;Donáth Anna;önkormányzati választás 2024;EP-választás 2024;

2024-06-06 05:45:00

Sokkal többet jelent, hogy megőrizzük a szabad városokat, mint az, hogy kin milyen pártjelvény van – jelentette ki Donáth Anna, a Momentum elnöke és EP-listájának vezetője. Szerinte megalkuvás nélkül képviselnek morális ügyeket, és nem szeretnék többet eljátszani, hogy szövetségesek, de ebben a választási rendszerben egyedül Magyar Péter sem sem győzhet a Fidesz ellen. Interjú.

Nincsenek álmatlan éjszakái?

Mostanában túlságosan fáradt vagyok ahhoz, hogy álmatlan éjszakáim legyenek.

Felmérések szerint erősen kérdéses, hogy a Momentumnak az eddigi kettő helyett sikerül-e legalább egy mandátumot szereznie az EP-választáson.

A tendencia az elmúlt hetekben azt mutatja, hogy az „erősen kérdéses” kifejezés nem igaz. Bent leszünk az Európai Parlamentben. A Magyar Péter-jelenség minden ellenzéki pártot visszavetett, de a Momentum magabiztosan várja a június 9-ei választásokat. Tisztességgel végigcsináltuk a kampányt, nagyon sokakhoz eljutott az üzenetünk: nem kitöltetlen, biankó csekkhez kérünk támogatást, hanem az elmúlt öt évben végzett munka folytatásához.

Mire alapozza a magabiztosságát?

Kőkeményen jártuk az országot. Jönnek a visszajelzések, olyan helyekről is, ahonnan korábban nem érkeztek. A százalékokon régóta nem lovagolok, foglalkozzanak ezzel az elemzők. Tesszük a dolgunkat.

Lesznek személyi konzekvenciái annak, ha mégsem érik el az öt százalékot?

Már megmutattam – szinte egyedüliként az ellenzéki oldalon –, hogy a legkevésbé sem félek a politikai felelősségvállalástól. Ez a jövőben sem fog változni. Tisztában vagyok azzal, hogy bármi lesz is az eredmény, a felelősség a pártelnököt terheli.

Bár a Momentum a Fidesszel szemben jött létre, távolságot tartott a Demokratikus Koalíciótól is. Aztán a 2022-es parlamenti választáson a Momentum előbb részese volt a DK-val felálló összefogásnak, majd a vereség után – személy szerint ön – hadat üzent ugyanennek a DK-nak, amelyről azt állította, a „hazugság kultúráját képviseli”. A mostani önkormányzati választáson viszont a momentumos jelöltek sok helyen megint a DK-val szövetségben indulnak. Tudja követni a saját pártja mozgását?

Ez nem az én pártom mozgásának a kiszámíthatatlansága, hanem a magyar választási rendszer kuszasága, ami nem véletlenül a Fidesz érdekeit szolgálja. A Momentum nemcsak azért született meg, mert rendszert kell váltani, hanem azért is, mert minket nem képviselt senki. Az a fajta kérlelhetetlen liberális értékrend és az a típusú politizálás, hogy „kiállunk az értékrendünk mellett, akkor is, ha annak nincs politikai haszna”, a Momentumot kiemeli a többi párt közül. Soha nem spóroltuk meg sem a fizikai munkát, sem az utcai jelenlétet. Nem egyszerűen csak beültünk a magyar Országgyűlésbe és az Európai Parlamentbe, hanem, ha kellett, nyeltük a könnygázt az első sorban, a leginkább megosztó kérdésekben is kiálltunk az elveink mellett.

Térjünk vissza a DK-hoz...

2022 előtt volt egy olyan választói elvárás, hogy mindenki álljon össze a Fidesz ellen. És a Jobbiktól kezdve az LMP-ig mindenki össze is állt. Mai napig tartom, hogy azt a választást nem a Fidesz nyerte meg, hanem az ellenzék veszítette el. Az ellenzéki vezetők közül én voltam az egyedüli, aki vállalta a felelősséget a súlyos kudarcért, bocsánatot kértem a választóktól, akik úgy élték meg, hogy ígértünk valamit, amit nem tartottunk be. Egyedüli pártként a Momentum volt az, amelyik nem másra mutogatott, hanem kereste a vereség okait. A Válasz Online-on másfél évvel később megjelent cikkem, amire a kérdésében utalt, szintén az okokat kereste. Az ellenzék ugyanis nem lesz képes kormányt váltani, ha nem néz szembe azzal, hogy mért vesztette el a választók bizalmát. Hitelességi deficit van az ellenzéki oldalon. Ez nem 2022-ben kezdődött, még csak nem is 2010-ben. Nagyon régóta gyülemlik. Közben – mivel az elit nem váltja le önmagát – ugyanazok a szereplők ugyanazokkal a mondatokkal próbálják meg ugyanazt, aztán meglepődnek, ha az eredmény is ugyanaz lesz. Nem szeretnénk többet eljátszani, hogy szövetségesek vagyunk: az nem nevezhető szövetségnek, ha nincs benne se bizalom, se hitelesség, se változtatni akarás.

Nehéz lenne vitatkozni azzal az állítással, hogy a Momentum számára nem jött be a DK elleni támadás.

Nem öncélú támadás volt. Nagyon sok ember helyett kimondtam a valóságot. Azóta sem érkeztek senkitől olyan vélemények – a DK-sok kivételével, nyilván –, hogy amit írtam, az nem igaz.

Nyirati Klára, Baja polgármestere – a Momentum egyetlen vidéki polgármestere – ezért lépett ki a pártból.

Ha megnézzük, hogy milyen csapattal indul el újra a választáson, akkor annak a felét momentumosok alkotják, nem DK-sok. Helyben a DK kettészakadt. Kívánom, hogy Baján helyreálljon az egység. Különbség van országos és helyi politika között. Csak azért, mert országos szinten a hitelességi deficit miatt nem tudunk szövetségben együttműködni, nekem nem kellene felrúgnom az asztalt Szombathelyen, Terézvárosban vagy bárhol másutt, ahol különböző pártokhoz tartozó emberek helyben jól tudnak közösen kormányozni. Sokkal többet jelent, hogy megőrizzük a szabad városokat, mint az, hogy kin milyen pártjelvény van. Ehhez akkor is tartani fogom magam, ha századszor is megkérdezik, nem ellentmondás-e, hogy országos politikai szinten, ha nem muszáj, nem akarunk közösködni olyan pártszövetséggel, amelyik hitelességi szempontból csak rombol, és nem tesz hozzá a kormányváltáshoz. Ugyanakkor mindannyiunk közös célja, hogy ezt a mostani rendszert végre leváltsuk.

A Tisza Párt feltűnésének egyik nagy vesztese a Momentum. Miközben ön többször bírálta Magyar Pétert, demonstratív módon részt vett az egyik tüntetésén. Magyar Péter ellenben „bűnben fogant pártnak” nevezte a Momentumot.

Érdemes szétszálazni a dolgokat, ahelyett, hogy megint fehéren-feketén gondolkodunk. Az a bizonyos tüntetés gyermekvédelmi tüntetés volt. A kegyelmi botrány kitörése után többször kijelentettem, hogy ott a helyünk, bárki is lép fel a gyermekek védelme érdekében. A pártok közül a Momentumon kívül csak Magyar Péter szervezett ilyen demonstrációt. A momentumosok szívügye, hogy a kegyelmi botrány ne haljon el, legyen rendes felelősségre vonás, és érezzék az áldozatok – ne csak a bicskeiek, hanem mindenki, akit a rendszer nem védett meg –, hogy kiállunk értük. Megalkuvás nélkül képviseljük az ilyen morális ügyeket, nem taktikai vagy pártpolitikai kérdésként kezeljük. Nem hiszem, hogy magyaráznom kellene, miért mentem el arra a tüntetésre. Inkább az a kérdés: hol voltak a többiek?

A Momentumnak létezik bármifajta válasza az ön által is említett „Magyar Péter-jelenségre”?

Az embereknek mindenük tele van azzal, hogy se jogbiztonság, se létbiztonság nincs, viszont ömlik a gyűlöletkeltő propaganda. Meggyőződésem, hogy többségben vannak, akik nem kérnek ebből, de nem látják az alternatívát, amiben hinni lehet, aminek ereje van. A Magyar Péter-jelenség erről szól. A legnagyobb kihívás Magyar Péter számára június 9-e után jön el, amikor a jelenségből, a mozgalomból, a lendületből, az áradásból rendszert kell majd alkotnia, megtalálnia a helyét az ellenzéki oldalon. A mögötte álló választók is azt várják, hogy 2026-ra egy integratív erő lépjen fel a Fidesszel szemben. Ehhez tisztázni kell tartalmi, morális, strukturális kérdéseket. A Momentum üdvözölte Magyar Péter megjelenését. Ha azonban Magyar Péterrel cseberből vederbe kerülünk, és egy fideszes világnézet jön vissza, akkor azzal nem tudunk azonosulni. A Momentum kérlelhetetlenül ragaszkodik a szabadságjogokhoz, a liberális demokráciához.

Jut eszembe: mi az oka annak, hogy a „liberális” kifejezés csak elvétve, akkor se hangsúlyosan került elő a Momentum kampányában?

Egyáltalán nem félünk használni ezt a szót, számunkra pozitív jelentéssel bír. De nem attól válunk liberálisokká, hogy a homlokunkra tetováljuk. A politikai munkánk, az ügyek melletti kiállásunk mutatja meg, hogy azok vagyunk.

Milyen markáns különbségek vannak a DK-MSZP-Párbeszéd és a Momentum EP-választási programja között? Vannak ilyenek?

A fókuszt máshova helyezzük, de az nem feltétlenül baj, hogy európai szinten sok mindenben egyetértünk. Más formában, de a DK-s szövetség és a Momentum is az európai integráció elmélyítését támogatja. Különbség inkább a politikai kultúrában és a hitelességben van közöttünk. Egyébként: másokkal szemben mi nem állítjuk azt, hogy csakis a Momentum tud kormányt váltani. Őszintén koalícióban gondolkodunk. Nem is a politikai nézeteket igazán nehéz összeegyeztetni, hanem a bizalmat magunk között visszaállítani. Megtapasztaltam a 2022-es kampányban, milyen az, amikor szövetségen belül sem hiszi el az ember, hogy a másik tartja érte a hátát. Ezt az ellenzéki szavazók is látták. Pedig ebben a választási rendszerben egymaga senki sem győzhet a Fidesz ellen. Magyar Péter sem.

A Momentum programja szerint az „EU szövetségesünk Magyarország felszabadításában”. Hogyan kell érteni ezt a mondatot?

A távolinak tűnő uniós döntések hatással vannak a mindennapi életünkre. Cseh Katalinnal, a Momentum másik képviselőjével együtt komoly szerepem volt például abban, hogy a fideszes kormány kénytelen volt visszavonni az orosz mintára született, megbélyegző civiltörvényt. Jelenleg egyedül az Európai Unió képes arra – ne felejtsük, az EU-nak mi is részesei vagyunk –, hogy kordában tartsa a kormányt. Az EU segítségével kezdhetjük meg a jogállam visszaépítését. Az elkövetkező öt év legfontosabb feladata az lesz – a Momentum ezért mindent el fog követni –, hogy közvetlen támogatásként Magyarországra hozzuk a visszatartott EU-pénzeket. Nem szabad megengedni, hogy az Orbán-kormány bűnei miatt a magyar emberek bűnhődjenek.