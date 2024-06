Kiterjedt cégháló kulcsembere volt Sulyok Tamás abban az időben, amikor a DK által feltárt földügyek is zajlottak

Á. B.;

cégügyek;Sulyok Tamás;

2024-06-06 12:40:00

Törvénytelenség gyanúja nem merül fel, ám ennek ellenére számos kérdés megválaszolatlan.

Kiterjedt cégháló kulcsembere volt Sulyok Tamás abban az időben, amikor a Demokratikus Koalíció (DK) által feltárt földügyek is zajlottak - derül ki a HVG cikkéből.

A párt által nyilvánosságra hozott esetben felbukkan egy osztrák szál. Ez annyiban nem meglepő, hogy az államfő ügyvédként sok osztrák céggel került kapcsolatba, emellett cégtulajdonosi múltjában is fel-felbukkannak Ausztriába vezető szálak. Nevéhez tucatnyi cég kapcsolódott a rendszerváltást követő évtizedekben. A kiindulópont egy bizonyos Selco Kft. (később Gold River Kft.), s bár sikereket ígért addig ismeretlen direkt marketingben utazó vállalkozás, Sulyok és társa hamar túladtak a cégen. 1992 végén egy, az akkoriban épp széteső Jugoszláviában bejegyzett cégnek adták el a részesedésüket, ám a Koperben bejegyzett Nevar 3 nem sokkal később eltűnt a hatóságok elől, az ügyvezetőnek is bottal üthették a nyomát. Így nem volt mit tenni, a bíróság 2001-ben törölte a céget.

Sulyokék a Selcón keresztül jó pár hasonló kereskedelmi céget alapítottak, amelyek szinte kivétel nélkül furcsa véget értek. Köztük van az a 1991-ben alapított Sirius Számítástechnikai Szolgáltató Kft., aminek aztán többször megváltozott a neve. Végül egy Szlovén Trade nevű vállalat lett a tulajdonos, amit 1995-ben törölnie kellett a bíróságnak, ugyancsak az elérhetetlenné válás miatt. 1993-ban egyébként ez a cég is a Nevar 3 tulajdonába került, ám egy évvel később a tulajdonjogát átruházták a Lady Vap Kft.-re. Különös, hogy a Lady Vapet – amelyben korábban szintén tulajdonos volt Sulyok – ebben az időszakban a Szlovén Trade birtokolta. A két cég ennek megfelelően nagyjából egyszerre is tűnt el a süllyesztőben az ezredfordulón.

Mielőtt a süllyesztőbe került volna a Szlovén Trade cég, egy bécsi bejegyzésű cég, a TWG Handelsgesellschaft 11 millió forint törzsbetéttel beszállt volna. A vásárláshoz csatolt egykori osztrák cégiratok tanúsága szerint a TWG tagjai között is szerepelt Sulyok Tamás és a felesége, valamint két másik, a Szlovén Trade-ben és a Lady Vapben ugyancsak érdekelt magánszemély. Ám a bevásárlásra nem került sor, mert valamilyen rejtélyes okból a TWG nem fizette ki a korábban általa beígért tőkeemelést.

Az államfő cégtulajdonosi múltjában szintén megemlíthető a Lamberg (később Bergold) Kft. is, amelyben Sulyok Tamás hol cégein, hol magánszemélyként volt tulajdonos. Talán nem lep meg senkit, de ennek a cégnek is nyoma veszett. Egy Mészáros Valentin nevű bogdándi férfi ügyvezetése mellett ugyanis hat, korábban Sulyokhoz köthető Szeged környéki cég is elérhetetlenné vált, miután Mészáros, a nagybányai Pal Josif vagy a szatmárnémeti Doba Iosif tulajdonába kerültek. Mindegyik céget egy budapesti címre költöztették, s itt még a hatóságok sem találtak rájuk.