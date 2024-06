Azeri, kazah és török megfigyelők is jönnek

Népszava;

EBESZ;megfigyelők;önkormányzati választás 2024;EP-választás 2024;

2024-06-06 19:32:00

Jelen állás szerint 48 ember érkezik hazánkba.

Azerbajdzsánból, Kazahsztánból, Törökországból, Üzbegisztánból, Grúziából, Bosznia-Hercegovinából és Montenegróból is jelezték részvételüket választási megfigyelők a vasárnapi magyarországi voksolásra – számolt be a Magyar Hang a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján elérhető adatok alapján.

Megfigyelőket nemcsak egyes államok, hanem nagykövetségek, nemzetközi-, és civil szervezetek is delegálhatnak. Küld embert az indonéz, a kazah és az üzbég nagykövetség is. Emellett három civil szervezet is megfigyeli, miként zajlik majd a szavazás: az ENEMO (Választási Megfigyelő Szervezetek Európai Hálózata, amely 18 ország 21 szervezetét képviseli) nevű civil tömörüléstől 23-an, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettől, vagyis az EBESZ-től ezúttal ketten érkeznek, az Election-Watch.EU pedig 4 emberrel követi az eseményeket a jelen állás szerint.

Az ENEMO egyébként már közzétett előzetes megállapításokat az április 20. és május 25. közötti megfigyelési időszakából. Ebben a többi között azt írták: „A 2024-es választások polarizált környezetben zajlanak, a pártok és az állam közötti határok gyakori elmosódása befolyásolja az egyenlő versenyfeltételeket. A kampányt negatív reklám, uszító retorika, lejárató kampányok, valamint elfogult médiajelentések, illetve a médiamegjelenésekhez való egyenlő hozzáférés hiánya árnyékolja be”.

Az EBESZ az előző EP-választásra nem küldött megfigyelőt, de nagy erőkkel jelen voltak a tíz évvel ezelőttin, a 2022-es parlamenti választásra pedig teljes körű megfigyelési misszió érkezett. A megfigyelők utóbb több kritikát is megfogalmaztak a magyar választásokról, kiemelték egyebek mellett a negatív kampányt, a vita hiányát és azt, hogy a kormánypártok és az állam üzenetei egybemosódtak.