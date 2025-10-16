Fogytán Berlin türelme

Tovább folyik az idegek harca Kelet-Ukrajnában a túszul ejtett EBESZ-megfigyelők ügyében. A szeparatisták vezetője, Vjacseszlav Ponomarjov azonban hallani sem akar szabadon engedésükről. Hétfő reggel az orosz állami televízióban úgy fogalmazott, hogy további tárgyalásokra van szükség. Az oroszbarát aktivisták továbbra is azzal vádolják az EBESZ megfigyelőit, hogy kémek és a NATO „bérencei”. A szeparatisták azt követelik, hogy a kijevi kormány engedje szabadon letartóztatott társaikat, s csak ezután engednék el túszaikat. Az ukrán kormány azonban nem hajlandó erre.