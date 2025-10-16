A lázító retorika és a médiaelfogultság miatt is aggodalmukat fejezték ki, valamint hangsúlyozták, nem jó a pluralizmusra nézve, hogy 859 településen csak egy polgármester indult.
Alekszandr Lukasenko 30 éve tartó hatalmának megszilárdításáért mindent megmozgattak a múlt hétvégi megméretésen, gondosan kiiktatva a demokratikus kontroll lehetőségeit.
Továbbra is igen feszült a helyzet a vasárnapi parlamenti választás után, amelyet az ellenzék szerint elcsalt az Aleksandar Vucic elnök által fémjelzett Szerb Haladó Párt (SNS).
A munkához csak érettségit és büntetlen előéletet kérnek. Az alapbér mellé ruházati illetményt és egyéb juttatásokat ígérnek.
Siralmas állapotokat tapasztalt a választás tisztaságát figyelő szervezet.
Összejött a szükséges létszám, így teljes körű lesz a nemzetközi választási megfigyelési misszió Magyarországon.
A pártok megbízottai ellenőrizhetik majd a szavazási iratokat, illetve a szavazatszámlálás törvényességét.
Álláslehetőségek a láthatáron.
A nemzetközi megfigyelők arra is kíváncsiak lesznek, hogy a kampányt kíséri-e szavazatvásárlás és a szavazók megfélemlítése.
Kételkednek a megméretés és az Orbán-kormány tisztaságában.
Újabb 35 megfigyelőt vett nyilvántartásba pénteki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) az európai parlamenti (EP-) képviselők május 26-ai választására.
Ahogy Vona Gábort, az Együtt alelnökét is követni kezdték, az esetről a politikus - ahogy a Jobbik elnöke is - a Facebook-oldalán számolt be.
Rakétagránáttal és légvédelmi fegyverekkel vették tűz alá szerdán Kelet-Ukrajnában az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelőit - közölte honlapján a szervezet.
November végéig kétszeresére, 500 főre emeli az Ukrajnában állomásozó megfigyelőinek számát az EBESZ, jelentette be a szervezet ukrajnai megfigyelőinek vezetője, Ertugrul Apakan.
Szabadon engedték az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) tizenegy fős csoportjának a tagjait, akiket szerdán fogtak el a kelet-ukrajnai Donyeck megyében, de továbbra sincs semmi hír arról a négyfős EBESZ-misszióról, amellyel előző nap szakadt meg a kapcsolat ugyanebben a térségben - közölte újságírókkal Jeffrey Feltman, az ENSZ-főtitkár helyettese.
Továbbra sem tudni, hol vannak az EBESZ megfigyelők, akikkel hétfő este szakadt meg a szervezet kapcsolata. Az ukrán elnökválasztásra érkezett svájci, dán, török és észt megfigyelők a donyecki medencében tartózkodtak, amikor hétfőn este megszakadt a kapcsolatuk a központtal. Eltűnésüket az EBESZ bécsi központja tegnap jelentette be.
Tovább folyik az idegek harca Kelet-Ukrajnában a túszul ejtett EBESZ-megfigyelők ügyében. A szeparatisták vezetője, Vjacseszlav Ponomarjov azonban hallani sem akar szabadon engedésükről. Hétfő reggel az orosz állami televízióban úgy fogalmazott, hogy további tárgyalásokra van szükség. Az oroszbarát aktivisták továbbra is azzal vádolják az EBESZ megfigyelőit, hogy kémek és a NATO „bérencei”. A szeparatisták azt követelik, hogy a kijevi kormány engedje szabadon letartóztatott társaikat, s csak ezután engednék el túszaikat. Az ukrán kormány azonban nem hajlandó erre.
Eddig 160 külföldi megfigyelő regisztrált a vasárnapi országgyűlési választásra - derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján közzétett listából. Kaleta Gábornak, a Külügyminisztérium sajtófőosztálya vezetőjének közlése szerint a szavazóhelyiségekben csak azok a külképviseleti küldöttek tartózkodhatnak, akik megfigyelőként regisztráltak a Nemzeti Választási Irodánál.