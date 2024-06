Gyurcsány Ferenc: Politikai értelemben gazemberek uralják az országot

Doros Judit;

2024-06-06 20:06:00

Lehet, hogy a baloldal egyszer vagy kétszer akár elveszti még a választásokat, de ezt a rendszert biztosan le fogják váltani – állította Gyurcsány Ferenc volt kormányfő, utolsó vidéki kampányállomásán.

– Tessék, már megint Gyurcsány a hibás! – így lépett a gyöngyösi Barátok terére, vidéki kampánykörútjának utolsó helyszínére a DK elnöke, miután bevallotta: negyedórás késésének oka, hogy eggyel hamarabb hajtott le az autópályáról, mint kellett volna. A fogadására összegyűlt százötven fős hallgatóság zömmel nyugdíjas tagjai gyorsan elfogadták a bocsánatkérést, főként, hogy a hivatalos napirendi pontokon a szónok gyorsan át is esett.

Azt mondta, kötve hiszi, hogy a jelenlévők még nem döntötték el, elmennek-e vasárnap szavazni, vagyis a mozgósítás így okafogyott. Vélhetően azt is eldöntötték – folytatta –, hogy a Deutsch Tamás fémjelezte fideszes EP-listára szavaznak, vagy a Dobrev Klára vezette DK-MSZP-Párbeszédre, miként helyben bizonyára szintén a negyedik polgármesteri ciklusát 68 évesen immár lezáró, baloldali Hiesz György örökségének tovább vivőjét, Végh Attilát támogatják. – Mert aki nem, azzal szívesen sétálok egyet – tette hozzá.

– Milyen jól néz ki! Olyan fiatalos. Nem gondoltam volna! Élőben még jobb, mint a tévében

– súgott össze mögöttünk két hetven körüli asszony, miközben a politikus arról beszélt: sokáig gondolkodtak a párton belül, vajon az Orbán-kormány miért egy napra tette az európai parlamenti és az önkormányzati választást. Utóbbi ráadásul az elkövetkező hónapokban még meglehetősen faramuci helyzeteket okoz majd, hiszen a regnáló polgármesterek és képviselők még fél évig a székükben maradnak, miközben az újak esetleg épp a másik politikai térfélről érkezve várják az átadás-átvételt. Erre a döntésre szerinte csak az lehet a magyarázat, hogy Orbánék a köztudottan magasabb helyhatósági szavazási hajlandóságot akarták átkonvertálni az EP-voksolásra is. – Ez nagyjából érthető. Egy ilyen 27 ezres városban, mint Gyöngyös, vagy mint a szülővárosomban, Pápán szinte mindenki ismer mindenkit, van véleménye, így megmozgatja a helyi választás. De tegyük a szívünkre a kezünket, ki az, aki otthon, kelkáposzta-főzelék evés közben arról beszélget, milyen izgis az új uniós vámtarifarendszer, s legfeljebb akkor kapják fel a fejüket, ha azt hallják, hogy valami nem stimmel Brüsszelben ezzel az Orbán nevű csávóval – vont párhuzamot.

– Beszéljünk a háborúról? – kérdezte aztán.

– Neee! – kiáltott fel egy emberként a tömeg.

– Elegük van, ugye? Csak egyetlen személyes példa, hogy lássák, miről van szó – kezdett bele mégis. – Van nekem a legkisebb gyerekem, ma már kilenc éves, a Márton. Jó két-három évig elvolt egyedül a saját szobájában, aztán elkezdett félni, azt mondta, mindenütt pingvinszárnyakat lát, ha lefekszik. Nem volt mit tenni, jó darabig hol Klára aludt a szobájában, hol én, hogy megnyugtassuk. Na most, ha az orbáni háborús uszítás logikáját követjük, akkor be kellett volna löknünk a gyereket egyedül a szobájába, de előtte még körbe is vinni, azt mondogatva, hogy mindenütt pingvinszárnyak vannak, sőt, már az ördögök is beköltöztek az ágya alá – fogalmazott. Szerinte egy kormányfőnek és egy kormánynak az a dolga, hogy megnyugtassa az embereket és biztonságot nyújtson, főként, mert egyáltalán nincs valós háborús veszély, és senki nem akarja a fiainkat katonának besorozni. Ezzel szemben Orbán háborús retorikával uszít pusztán azért, hogy minél több EP-s mandátumot megtartson. A kutatások szerint azonban egy vagy két mandátumot feltehetően veszítenek majd, de ez a több, mint hétszáz fős Európai Parlamentben valójában nem oszt és nem szoroz, főként hogy a fideszesek a nagyjából súlytalan függetlenek között ülnek, miután a Néppárt kitette a szűrüket a frakcióból – mondta.

A hallgatóság soraiból többen is megkérdezték: nem tart-e Magyar Pétertől, s hogyan értékeli a Tisza Párt megjelenését. – Ma a választóknak egy része kettős elégedetlenséget érez, részben a magyar kormánnyal, részben az ellenzékkel szemben is. Emiatt sokan Magyar Péterben látják a változást. Láthatólag figyelmet érdemlő, amit csinál, és felpezsdítette a politikai színteret. Biztos, hogy az EP-ben és Budapesten is képviseletet fognak szerezni, s majd onnantól kiderül, merre mennek tovább – fogalmazott.

Utolsó vidéki kampányállomásán a DK elnöke azt jövendölte, lehet, hogy a baloldal egyszer vagy kétszer akár elveszti még a választásokat, de ezt a rendszert biztosan le fogják váltani. – Orbán rendszere egy kisiklás Európában. Mi vagyunk a történelem főutcáján, mi vagyunk a jó fiúk, és a fideszesek a rossz fiúk. De küzdünk a meggyőződésünkért, mi is, Önök is, akkor is, ha közben kivan a fenekünk a gatyából. Meg kell érte szenvedni? Igen.

Mert ma politikai értelemben gazemberek uralják az országot, ám miért kellene feladnunk, hogy visszavegyük tőlük?

– zárta a gyűlést Gyöngyösön.