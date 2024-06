Vitézy Dávid szerint leginkább Karácsony Gergelynek kellett volna visszalépnie

szerinte a Fidesz feladott egy biztos harmadik helyet és inkább visszalépett, vasárnap pedig a döntés arról fog szólni, melyik programot, víziót támogatják a budapestiek. Arra, hogy már a Magyar Nemzet és a Megafon is beállt mögé, és Szentkirályi is őt támogatja, azt mondta, arra kéri a Fideszhez közeli sajtóorgánumokat, ne csak azt idézzék, amikor arról beszél, hogy új főpolgármester kell, hanem azt is, hogy azt kéri, támogassák a listáját, és nem fog se a Fidesszel, de a DK-val koalíciót kötni.