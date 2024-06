Itt a bejelentés, Szentkirályi Alexandra visszalép Vitézy Dávid javára a budapesti főpolgármester-jelöltségtől

Szalai Anna;

Karácsony Gergely;visszalépés;Vitézy Dávid;főpolgármester-választás;Szentkirályi Alexandra;önkormányzati választás 2024;

2024-06-07 08:15:00

A Fidesz egyetlen mozdulattal levette a főpolgármester-jelölti tábláról Szentkirályi Alexandrát, és Karácsony Gergely leváltása érdekében Vitézy Dávid mögé sorakoztatja fel a híveit. Amögé a Vitézy Dávid mögé, akinek ezután nagyon nehéz lesz elhitetnie, hogy nem ez volt az eredeti forgatókönyv.

Két nappal a 2024-es budapesti főpolgármester-választás előtt a Fidesz-KDNP jelöltje, Szentkirályi Alexandra volt kormányszóvivő, majd rövid ideig Karácsony Gergely kihívója bejelentette visszalépését. Döntéséről a politikus pénteken reggel egy Facebook-videóban tett bejelentést. „Számomra továbbra is az a legfontosabb, hogy Gyurcsány és Karácsony távozzanak a város éléről. Ezért utat adva a változásnak elállok a főpolgármester-jelöltségtől és a Fidesz fővárosi listavezetőjeként folytatom a kampányt. Egyben arra kérem minden támogatómat, hogy a főpolgármesteri szavazólapon Vitézy Dávidra, a listás szavazólapon pedig az általam vezetett Fidesz-KDNP listára szavazzon!” – mondta.

A hír legfeljebb a kormánypárti szavazókat érhette váratlanul, hiszen Kubatov Gábor pártigazgató még előző nap délutánján is azt írta ki közösségi oldalára, hogy a Fidesznek Budapest programja maga Szentkirályi Alexandra, igaz, estére az üzenetet felváltotta a világbéke. Szentkirályi Alexandrának is az utolsó percben szólhattak, hogy változott a szerep, hiszen az utolsó perces interjúkban is buzgón ecsetelte, mennyire jobban járnának vele a budapestiek.

Holott voltak figyelmeztető jelek. A Fidesz már azt is nehezen mondta ki, hogy őt indítják főpolgármester-jelöltként. Orbán Viktor kormányfő mindvégig meglehetős távolságból követte a kampányát, támogatása jobbára egy csokor virágban merült ki, de még a titkos kampánykörút belvárosi etapján is csak az V. kerületi polgármester, Szentgyörgyvölgyi Péter mögött jutott neki hely. A múlt heti békemenet végállomásán, a Margitszigeten Orbán Viktor hosszasan beszélt a háborúról, a választásról, név szerint említette a Fidesz–KDNP európai listavezetőjét, Deutsch Tamást, de szót se ejtett Budapestről és a jelöltjükről. Szentkirályit elmondása szerint ez nem zavarta, tette a dolgát.

A Fidesz pedig közben mért és mért. Egészen a főpolgármester-jelölti vitáig, amire Szentkirályi egyébként nem ment el, úgy tűnt, hogy a jelentősen vezető Karácsony mögött övé lesz a második hely, ami kisebb presztízsveszteség lett volna a Fidesz számára, mint a visszaléptetés. Olyan felmérés is volt előtte, amely szerint Szentkirályi leléptetése éppenséggel Karácsonyt erősítené, nem Vitézy Dávidot. Csakhogy a vita az elemzők többsége szerint Vitézy felé billentette a mérleg nyelvét, ami a későbbi méréseken is kiütközött. A volt szóvivő pedig egyre lejjebb csúszott. Ezzel együtt is kivártak egy ütemet: a fideszes szavazókról ugyan azt tartják, hogy fegyelmezetten követik a pártközpont utasításait, azért arra nincs garancia, hogy automatikusan Vitézy neve mellé húzzák az ikszet. Ráadásul alig két nap maradt a voksolásig, ennyi idő alatt kell átállítani a szavazókat. A Népszava információi szerint a legutolsó lökést az a kutatás adta, amely Szentkirályit már csak 20 százalék körülire mérte, míg Vitézyt 30 fölé.

Így a Fidesz-szavazók egy részének átállítása is elég lehet a regnáló főpolgármester megszorításához.

Karácsony Gergely jóslata beteljesedett. Az ellenzéki politikus – nem volt ezzel egyedül – a kezdetektől tántoríthatatlanul állította, hogy a Fidesz igazi jelöltje Vitézy, Szentkirályi csupán politikai délibáb. S lám igaza lett. A NER-hez szorosan kötődő Ungár Péter vezette LMP jelöltjeként induló

Vitézynek innentől nagyon nehéz lesz elhitetnie, hogy nem ez volt az eredeti forgatókönyv, hogy nem a kormánypárt embere. Karácsony már eddig is a fejére olvasta minden lehetséges pillanatban.

Nagyon ügyesnek kell lenni ahhoz, hogy a Szentkirályi lemondása miatt jelölt nélkül maradt szavazókat – vagy legalább egy részüket – is begyűjtse és azokat is megtartsa, akik a Fidesztől lelépő technokrata, budapesti Magyar Pétert látják benne. Karácsony mindent el fog követni, hogy ebből a hálóból ne tudjon többé kibújni.

A leléptetés komoly kockázatot hordoz a Fidesznek is. Nehéz lesz elmagyarázni, hogy a lemondatott Novák Katalin, Varga Judit és az egyre újabb botrányba keveredő Sulyok Tamás köztársasági elnök után Szentkirályi Alexandra is akkora mellényúlás, hogy még a választás végét se várják meg, már előtte ledobják a süllyesztőn. Másrészt – ha eddig lett volna valakinek is kétsége – most bizonyosságot nyert: a nemzet fővárosát annyira se becsülik, hogy legalább jelöltjük legyen a város vezetésére.

A miniszterfeleség, aki jól elvolt

Szentkirályi nevét elsőként Tarlós István volt főpolgármester dobta be tavaly nyáron, mondván ő gyűjthetné be a legtöbb szavazatot a Fidesznek: van városvezetői tapasztalata, hiszen a helyettese volt, előtte pedig fővárosi képviselő. A politikusi pályáját – sok más jelenlegi Fidesz-potentáthoz hasonlóan – a Fidelitasban kezdő Szentkirályi 23 évesen került be a Fővárosi Közgyűlésbe a Fidesz–KDNP színeiben. Rögvest két fővárosi cég felügyelőbizottság tagja, egynek pedig az elnöke lett. Bár a jogászi diplomáját csak jóval később, már Budapest humán ügyekért felelős főpolgármester-helyetteseként szerezte meg. 2014-ben részt vett Tarlós István főpolgármester-jelölti kampányában, a hála nem is maradt el. Tarlós maga mellé vette humán területekért felelős főpolgármester-helyettesnek. Két megmozdulása maradt emlékezetes: egyszer azon bosszankodott, hogy a hajléktalanok kriminalizálása ellen a városháza előtt tüntető civilek miatt nem fért be az Audi A3-asával, korábban pedig azért kényszerült magyarázkodni, mivel együtt fotózkodott Dubajban Habony Árpáddal és Rogán Antallal. Szalay-Bobrovniczky Kristóf felségeként lett főpolgármester-helyettes, majd Tarlós bukása után - ismét lánykori nevét használva - kormányszóvivőként találtak neki új pozíciót. Jól elvolt ezzel. A Forbes legbefolyásosabb nőket rangsoroló hazai listáján az idén a 11. helyet foglalta el, aligha függetlenül a komoly céges portfólióval bíró miniszterférjtől. Szentkirályi jelölése a kezdetektől megúszásnak tűnt a Fidesz részéről egy csinos fiatal nőként, akinek az arca sokak számára ismerős lehet, aki töltött be már olyan pozíciót, amivel eladható az alkalmassága, ráadásul nem veszít sokat az választási harcban, hiszen szóvivő utána is lehet.