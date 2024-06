Vitézy Dávid feljelentette a plakátjait átragasztó Karácsony Gergelyt

nepszava.hu;

Karácsony Gergely;feljelentés;Vitézy Dávid;plakátrongálás;átragasztás;

2024-06-08 13:52:00

A főpolgármester sajátkezűleg ragasztotta le riválisa plakátjait a következő szöveggel: „Vitézyvel a Fidesz át akar verni. Ne hagyd!”. Az immár a kormánypárt által is támogatott jelölt szerint ez bűncselekmény, választási csalás.

Hajnali plakátátragasztási akcióról, a saját magáról közölt szombati Facebook-posztjában egy videót a felvételen szélesen mosolygó Karácsony Gergely, aki egyébként gondosan simítgatta az itt-ott levegőbuborékot kapott öntapadós csíkot Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt plakátjain. Az LMP után az Orbán-kormány volt államtitkárát – Szentkirályi Alexandra visszalépése után – immár teljes mellszélességgel a Fidesz is támogatja, és ő ugyancsak a saját oldalán a szövegtől függetlenül üzente meg, hogy szerinte Budapest jelenlegi vezetője választási csalást követett el.

– Ha már Budapest köztársaság, akkor vegyük is komolyan: ezért a mai napon bejelentést tettem a választási bizottságnál, és büntetőfeljelentést tettem. Ami ennél is fontosabb: felszólítom Karácsony Gergelyt, hogy fejezze be a folyamatos jogsértést, és kérjen bocsánatot – szögezte le Vitézy Dávid.

A jelölt arról is beszámolt, hogy fővárost olyan impresszum nélküli plakátok is ellepték, amelyeken róla hazugságokat terjesztenek, s hozzátette, bizonyítani is tudja, hogy a plakátok forrása maga Karácsony Gergely és a Demokratikus Koalíció. Szerinte méltatlan a főpolgármesteri tisztséghez ez a plakátrongálás.