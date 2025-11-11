Megint ellepték az országot az Orbán-kormány propagandaplakátjai, az ellenzéki párt Budafok-Tétényben vette fel a harcot ellenük.
Szeretet, áldás, jövő.
A főpolgármester sajátkezűleg ragasztotta le riválisa plakátjait a következő szöveggel: „Vitézyvel a Fidesz át akar verni. Ne hagyd!”. Az immár a kormánypárt által is támogatott jelölt szerint ez bűncselekmény, választási csalás.
Hódmezővásárhely polgármesterének a városvezetői pozíció remélt megtartása mellett pártja EP-listavezetőjeként is kampányolnia kell.
Aztán tettét egy rádióműsorban jelentette be.
Unod a propagandát? Mi is. Éppen ezért a Momentum aktivistái ma hajnalban országszerte több mint 100 Soros-plakátot matricáztak át. Elegünk van a gyűlöletből, az uszításból és az ellenségképekből. Gyere el te is október 23-án a Szabadság térre - szól az üzenet/felhívás a Momentum Mozgalom Facebook oldalán.
"Üzenjük Viktornak!" felirattal ragasztotta át a Fidesz egyik "Üzenjük Brüsszelnek: tiszteletet a magyaroknak!" szövegű, Orbán Viktort ábrázoló budai kampányplakátján a felirat első részét Karácsony Gergely. Az Együtt-PM politikusa egyúttal a KDNP és a Fidesz logóját az Együtt-PM logójával takarta el.