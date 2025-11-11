Hajnali akció - Orbánék gyűlölet-plakátjait matricázták

Unod a propagandát? Mi is. Éppen ezért a Momentum aktivistái ma hajnalban országszerte több mint 100 Soros-plakátot matricáztak át. Elegünk van a gyűlöletből, az uszításból és az ellenségképekből. Gyere el te is október 23-án a Szabadság térre - szól az üzenet/felhívás a Momentum Mozgalom Facebook oldalán.