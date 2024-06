Dobrev Klára: Minket nem a Fidesz küldött, de a Fideszt mi fogjuk elküldeni, balról

nepszava.hu;

kampányzáró;Dobrev Klára;DK-MSZP-Párbeszéd;

2024-06-08 19:25:00

A DK-MSZP-Párbeszéd EP-listavezetője saját bevallása szerint a kampánykörútján "annyi szeretet, ölelést és biztatást, erőt és elszántságot kapott, hogy két kezével szét tudná szedni Orbán Viktor rendszerét".

Mi baloldaliak, szociáldemokraták az ellenzék legerősebb közössége vagyunk, akiket a munka tart össze, mi tudjuk, milyen Magyarországot akarunk, már öt éve is tudtuk: Igazságos, szabad, európai Magyarországot, amely a hitre, a bizalomra és a tudásra épül – mondta Dobrev Klára, a DK-MSZP-Párbeszéd EP-listavezetője szombat délután 36 órás kampányzáró országos körútjának utolsó állomásán, Szigetszentmiklóson, ahol az ellenzéki polgármesterjelölt, Kocsis Éva mellett is korteskedett. Arról is beszélt, hogy másfél nap alatt annyi szeretet, ölelést és biztatást, erőt és elszántságot kapott, hogy talán „a két keze is elég lenne, hogy azzal szedje szét Orbán Viktor rendszerét”.

Az ellenzéki politikus a miniszterelnök által teremtett világot értékelve, kifejtette: Orbán Viktor nem egyszerűen csak szétlopta Magyarországot az elmúlt tíz évben, de visszahozták a „jobbágyságot” is. – Vannak az urak, akiknek mindent szabad és van a nép, amelynek csend a neve. Egy átlag magyar, ha átmegy a piroson megbüntetik, ha későn fizet be egy számlát, megbüntetik, miközben az urak pezsgőznek a jachtokon, stadionokban, VIP-páholyokban, nekik mindent szabad. Ha fideszes vagy, az új úri osztály tagja, lovagi páncél helyett a párttagkönyv az ismertetőjeled, és mindent megúszol, gyerekek megerőszakolásában vettél részt, vagy arra bírtad rá a megerőszakolt gyerekeket, hogy hallgassanak, kislányokat molesztálsz, megúszod – vázolta a kialakult állapotokat Dobrev Klára.

Az listavezető azt is leszögezte, hogy nekik nem Orbánnal, hanem a rendszerével van bajuk, azt akarják a történelem szemétdombjára dobni.

– Mi nem generációváltást akarunk a Fideszben, hanem rendszerváltást Magyarországon, nem uniós vezetőnek akarjuk kinevezni Orbán Viktort, hanem elszámoltatni – utalt Magyar Péternek egy korábbi felvetésére. Ezzel szemben hozzáfűzte, hogy egy „igazságosabb, szolidárisabb országot akarunk, ahol, ha az ember befizeti az adóját, elvárhatja, hogy ellátják a kórházban, hogy tisztességes fizetést kap”.

Dobrev Klára szerint ők, az erős szociáldemokrata baloldaliak foglalkoznak Magyarországon az emberek hétköznapi gondjaival, fizetésével, nyugdíjával, s azzal, hogy megfelelő egészségügyi ellátást kapjanak. Megismételte, amit a kampányában, televíziós vitákban többször is elmondott, hogy Európai Egyesült Államokat, vagyis egy erős szociális Európát akar, ahol, mint például Észak-Olaszországban, nem halnak meg a kórházban az emberek, hanem meggyógyulnak, a gyermekek megfelelő oktatást kapnak, és mondjuk egy osztrák munkással nem packázhat a főnöke, mert ott áll mögötte az erős szakszervezet.

– Mi ezt az Európát választottuk korábban is, és ezt akarjuk mind a 450 millió uniós állampolgárnak egységesen egységesen. Én nem érem be kevesebbel! – fogalmazott az ellenzéki listavezető, aki szerint a vasárnapi választásokon három jobboldali párttal áll szemben, s ide sorolta a Fideszt, a Mi Hazánkot és a Tisza Pártot is, amelyek szerinte csak brüsszeleznek, kettős mércéznek, és gyengíteni akarják Európát, ezért ő most egy erős szociális Európára kéri a választók voksait. Kiemelte: „Csak ezzel a programmal lehet az Orbán-rendszert leváltani, büszkén mondjuk, balról. Mert minket nem a Fidesz küldött, de a Fideszt mi fogjuk elküldeni!”