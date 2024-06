Török Gábor: Új időszámítás kezdődött a magyar politikában

Á. B.;

Fidesz;Török Gábor;TISZA Párt;választás 2024;

2024-06-10 07:47:00

A Fidesz 2006 óta nem ért el ilyen rossz eredményt országos választáson, miközben rajta kívül párt egyedül 2006 óta nem szerepelt ilyen jól . Szerinte maradéktalanul csak a Tisza Párt lehet elégedett.

Új helyzet van, amely minden bizonnyal új utakra viszi, ösztönzi vagy kényszeríti a politikai szereplőket - jelentette ki Török Gábor egy hétfő hajnali Facebook-posztban a vasárnapi EP- és önkormányzati választási eredmények láttán.

Az elemző szerint a 2010 utáni magyar politikában rendszerhibának látszik tűnik a megméretés a Fidesz 2006 óta nem ért el ilyen rossz eredményt országos választáson, miközben más párt egyedül 2006 óta nem szerepelt ilyen jól . Úgy látja, a választásnak sok kis győztese és vesztese van, de csak a Tisza Párt lehet maradéktalanul elégedett. A várakozásokat messze meghaladó EP- és fővárosi listás eredmény (EP-választáson közel hatszázezer szavazattal elmaradva, a fővárosban fej fej mellett állva) a magyar politika Fidesz utáni legerősebb szereplőjévé tette Magyar Péter pártját. Éppen ezért új időszámítás kezdődött a magyar politikában: a Fidesznek és a 2024 előtti ellenzéknek egyaránt a Tisza Párt jelentette kihívással kell megküzdenie a 2026-ig terjedő időszakban, miközben a Tisza Párt a legerősebb ellenzéki pártként építkezhet tovább, majdnem egy ligában a Fidesszel.

Az elemző hangsúlyozta, a Fidesz számára nem jelent totális kudarcot a mostani választás, de a várakozásokat alulmúló eredmény számít, a Tisza Párt példátlan felemelkedése pedig nagy problémákat jelez és okozhat is még Különösen úgy, hogy a Fidesz szinte parlamenti választáshoz méltó kampányt folytatott, erőforrásokban és terepmunkában is. Orbán Viktor pártjának a helyzetét az is nehezíti, hogy a választás után a korábbiaknál valószínűsíthetően szigorúbb költségvetési politikára nyílik csak lehetőség. A Fidesznek azt is át kell gondolnia, hogy vajon a szokatlanul negatív és egyetlen témára egyszerűsített kampány jó döntés volt-e, és hogy a fővárosi visszaléptetés milyen üzenetet küldött saját szavazóinak - hívta fel a figyelmet.

Török Gábor szerint az önkormányzati eredményeket nagyon hasonlítanak a négy évvel korábbiakra, és újra bebizonyosodott, hogy a regnáló polgármesterek a helyi választáson mindig jelentő előnnyel indulnak. „Az új magyar politika legérdekesebb inkubátorháza a fővárosi közgyűlés lesz ahol olyan – téttel bíró - taktikázások várhatók, amelyekre nagyon régen volt példa idehaza. „Vegyük észre: Fidesz és/vagy Tisza nélkül lehetetlen, márpedig egyik párt kommunikációjába sem illene, ha a baloldali pártokkal koalícióra lépnének” – zárta a posztját Török Gábor.