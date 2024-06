„Veszíteni tudni kell” - írta Dézsi Csaba András, aztán alkalmatlannak nevezte az őt legyőző Pintér Bencét

P. L.;

Győr

2024-06-10 13:59:00

Rosszul esett neki, hogy 25 ezer győri ember másra szavazott.

„Tisztelt Győri Polgárok! Veszíteni tudni kell és most én is ezt teszem. Gratulálok Pintér Bencének, aki ha csak néhány száz szavazattal is, de elnyerte a következő 4,5 éves ciklus polgármesteri székét. Az ezzel járó munkát és a felelősséget is” - kezdte Facebook-bejegyzését Dézsi Csaba András, Győr leköszönő kormánypárti polgármestere, aki azonban ezt követően nem épp úgy fogalmazott, amint az egy veszíteni tudó jelölttől várná az ember.

A polgármester köszönetet mondott azoknak a győrieknek, akik támogatták, munkatársainak, segítőinek és a Fidesz-KDNP-nek. Saját időszakát nehéz időszakban tett sikeres munkaként értékelte. Majd úgy folytatta:

„Hazudnék, ha nem mondanám el azt is, hogy rosszul esett, hogy 25 ezer győri ember másra szavazott a jelenlegi polgármester-választáson. Ráadásul egy olyan emberre, aki mind tudásában, mind tapasztalat hiányában tökéletesen alkalmatlan erre a feladatra. Sikeres éveket zártunk és fantasztikus jövőképet terveztünk számos területen, amiből így ki tudja, hogy lesz-e valami ezután.”

A leköszönő polgármester ezt követően azt írta, nem az a fajta, aki nem találja meg az újabb kihívásokat az életben, tenni fogja a dolgát, még ha más szerepkörben is. Végezetül bemásolta támogatójának egy üzenetét, aki az iránt aggodalmaskodott, hogy Győr mekkorát veszített Dézsi Csaba András vereségével.

Biztos ami biztos, posztjának illusztrálásaként Dézsi egy meglehetősen előnytelen képet választott ki a választást szorosan, de megnyerő Pintér Bencéről.