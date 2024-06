Győr fideszes polgármestere nem hajlandó vitázni kihívójával, és mindenkit komolytalannak tart, aki Pintér Bencére szavaz

M.A.;

2024-06-05 18:54:00

„Egy komolytalan emberrel egy komoly ember nem áll szóba” – szögezte le Dézsi Csaba András.

„Miért vállalnék?” – így reagált Dézsi Csaba András, Győr fideszes polgármestere arra a kérdésre, vállalna-e egy polgármesterjelölti vitát a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület színeiben induló Pintér Bence újságíróval, a Momentum és az LMP támogatását élvező polgármesterjelölttel.

A Pintér Bence Facebook-oldalán megjelent videó tanúsága szerint a polgármester mindezt azzal indokolta, szerinte „nem csak Pintér Bence komolytalan, hanem az is komolytalan, aki rá szavaz”. Majd leszögezte, „egy komolytalan emberrel egy komoly ember nem áll szóba”.

Pintér Bence a polgármester szavait úgy kommentálta, „Dézsi Csaba András szerint több tízezer győri komolytalan, mert nem rá szavaznak”. Megjegyezte, hogy aki polgármesternek készül, az a település összes lakójának képviseletére készül, és Győr polgármestere nem egyes pártok, vagy mikroközösségek kizárólagos képviseletét látja el, hanem mindegy győriét.

„Én arra vállalkozom, hogy leváltom ezt a pökhendi és kirekesztő kultúrát, azt a politikát, amiben az a logika, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Én minden győri képviseletére vállalkozom, és nem gondolom azt, hogy aki nem rám szavaz, ne lenne komoly ember. Ezt az álláspontomat is szívesen ütköztetném Dézsi Csaba Andrással egy vitán, ami egy remek alkalom is lenne, hogy bocsánatot kérjen a megsértett győriektől. Azonban a vita elől, ahogy a felvételen is látszik, a győri sportéletre egyébként állandóan ráakaszkodó fideszes polgármester, sportemberhez nem éppen méltó módon gyáván elmenekül” – tette hozzá.