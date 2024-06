Török Gábor: Nincs egyetlen fideszes vezető, háttérember vagy gazdasági szereplő sem, aki hitelt adna most a sikerpropagandának

Á. B.;

választás;Fidesz;Török Gábor;

2024-06-10 14:05:00

Az elemző szerint ennek a választásnak az egész Fidesz-világra komoly következményei lesznek

„Teljesen normálisnak tartom, hogy akiknek ez a feladatuk a rendszerben, azok a Fidesz nagy sikeréről, újabb kétharmadáról beszélnek a nyilvánosságban a tegnapi választás után” - írta egy hétfő délután posztjában Török Gábor.

A politikai elemző szerint tényleg van az a nézőpont, amely felől közelítve több pozitívum is felfedezhető a kormánypárt számára, ám neki az a tapasztalata, hogy nincs egyetlen fideszes vezető, háttérember vagy gazdasági szereplő sem, aki hitelt adna most a sikerpropagandának: a rendszer inkább látja kudarcnak a történteket, akkor is, ha a nyilvánosság előtt erről nem nagyon fognak beszélni.

„Mindez csak azért fontos most, mert a percepció hegyeket tud mozgatni vagy rombolni: ennek a választásnak az egész Fidesz-világra komoly következményei lesznek. Ha nem látjuk, akkor is. De szerintem majd látjuk” - zárta sorait Török Gábor.