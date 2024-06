Orbán Viktor közölte, ha ma kellene szavazni Sulyok Tamásról, ma is támogatná

P. L.;

Fidesz;ellenzék;Parlament;Orbán Viktor;azonnali kérdések;

2024-06-10 18:08:00

Azonnali kérdések órája volt a parlamentben a választás másnapján.

Az azonnali kérdések órájában Orbán Viktort szólították meg kérdéseikkel az ellenzéki képviselők a Parlamentben. A DK-s Kálmán Olga nyitott azzal, hogy Sulyok Tamás állítólagos bűncselekményeiről beszélt, majd megkérdezte a miniszterelnököt, tudott-e arról, hogy az államfő egy „köztörvényes bűnöző”? Orbán Viktor a jóhiszeműségre hivatkozva visszautasította a vádat és azt mondta, ha ma kéne szavazni Sulyok Tamásról, ma is támogatná. Szerinte óvodában szokták azt játszani, hogy olyasmi tudomásáról kérdezik meg, ami nem igaz.

A momentumos Bedő Dávid arról kérdezte Orbán Viktort, elfogadja-e az ALS-betegséggel küzdő Karsai Dániel meghívását. Erre a miniszterelnök meglehetősen vehemensen reagált, azt állítva, hogy a párt egy beteg ember szenvedéseit használja fel politikai haszonszerzésre. Majd azt mondta, hogy a Karsai Dániel által kezdeményezett népszavazást azért nem támogatják, mert alaptörvényellenes. Azt nem tette hozzá, hogy a fideszes kétharmad az alaptörvényt akkor módosítja, amikor akarja.

A jobbikos Lukács László György megemlítette, hogy a Fidesz „látható sikert aratott” a tegnapi választásokon, ez azonban felelősséggel is jár. Majd arról kérdezett, mennyire fognak a jövőben építeni az akkumulátorgyárakra és és behódolni a kínai technológiának. Orbán Viktor válaszában azzal indokolta a kínai terjeszkedést, hogy az autóiparban több százezer magyar dolgozik, ezért fontos az ágazat a kormánynak. Amikor a jobbikos politikus felvetette, hogy erre az egy technológiára építeni fenntarthatatlan lesz, a kormányfő úgy reagált, hogy nem csak a kínaiak használják ezt a technológiát, az első gyárat Dél-Korea nyitotta meg, de akkor nem hallotta a kritikákat, csak Kína színre lépése óta hallja ezeket az ellenzék részéről „amerikai akcentussal”.

Toroczkai László örömét fejezte ki amiatt, hogy a vasárnapi választáson megkezdődött a Fidesz erodálódása, mindemellett nem tartotta tisztának a vasárnapi választásokat, mert teóriája szerint a Facebook beavatkozott a választásokba. Ezt követően előállt egy összeesküvés-elmélettel, miszerint a Fidesz megegyezett a Metával, ugyanis a Facebook által cenzúrázott tartalmak a Fidesz-közeli anyagok esetében (például Orbán Viktor beszédei és a Köves Slomóhoz köthető Neokohn) nem voltak véglegesek, az ő oldala viszont azóta is tiltva van. Egyebekben Toroczkai azt fejtegette, hogy nemcsak a DK, hanem a Fidesz és a Tisza is populista, szerinte a Mi Hazánk az egyetlen antiglobalista párt, amely bejutott az Európai Parlamentbe. Válaszában Orbán észszerűtlennek nevezte a Toroczkai-féle konteót, majd azt mondta, hogy „minket a globalistákhoz és föderalistákhoz sorolni Brüsszelben újdonság, ott épp ennek az ellenkezőjét gondolják”. Mindemellett a miniszterelnök szerint is vérlázító, hogy politikusok véleményét elérhetetlenné teszik.

A párbeszédes Szabó Tímea arról értekezett, hogy Karácsony Gergely szerinte két fideszes jelöltet győzött le, a közgyűlési listán pedig csak 30 százalékhoz jutott a kormánypárt, ez elegendő jelzés-e neki, hogy a fővárosban nem kérnek a kormány Budapest-ellenes politikájából. Azt is felelevenítette, hogy a Fidesz 44 százaléka gyenge teljesítmény. Orbán Viktor azt válaszolta, hogy tiszteletben tartják a budapestiek véleményét, majd arról beszélt, hogy Budapest csődben van, fog segíteni a kormány, de szerinte a főváros továbbra is jobb adottságokkal rendelkezik anyagilag, mint a vidék. Tordai Bence Párbeszédből való kilépéséhez a kormányfő gratulált.

Az LMP-s Csárdi Antal Balog Zoltánról faggatta a kormányfőt, mondván, miért tűri el a kormány, hogy a kegyelmi botrányban érintett református püspök továbbra is diplomata útlevéllel közlekedhessen. A miniszterelnök válasza szerint

ha nem tenné, azzal beavatkozna az egyház belügyeibe, a magánvéleménye pedig reformátusként megvan a témában.

Azzal vádolta Csárdit, hogy szavait akár Miklósi Imre is elmondhatta volna a kommunista időkben, mire az LMP-s politikus azzal reagált, hogy ez nem egyházi kérdés, hanem kormányzati ügy, mivel Balog Zoltán meghatalmazott rendkívüli nagykövetként képviseli az országot. Orbán válasza szerint azonban minden egyházi vezető rendelkezik ezzel a diplomata útlevéllel, ezért egyházi ügyről van szó.

A fideszes Menczer Tamás is eljátszott Gulyás Gergellyel egy párbeszédet. A Fidesz kommunikációs igazgatója arról kérdezett, hogy az ó, és az újbaloldal között lát-e különbséget aljassági versenyben. Újbaloldal alatt Magyar Péter pártját értette Menczer, nem sokat törődve azzal, hogy a Tisza nem baloldali. Gulyás Gergely rövid válasza az volt, hogy nem, de bővebben kifejtve

a Momentumot egy kicsivel aljasabbnak látja, mert szerinte nyílt és büszke hazaárulást folytattak.

Végezetül a jobbikos Z. Kárpát Dániellel bonyolított le Orbán Viktor egy már-már baráti hangvételű kérdez-feleleket. Az ellenzéki politikus az SNE-s gyerekek családjának utazási költségtérítését vetette fel, ennek szerinte 60 forintnak kellene lennie kilométerenként a jelenlegi 21 forint helyett, s ráadásul ez szerinte nem is igényelne komoly költségvetési forrást. A kormányfő úgy válaszolt, hogy eddig is igyekeztek segíteni a nehézséggel küzdő gyermekeket nevelő szülőket, de lehetőséget arra, hogy ebben a kérdésben együtt tudjanak működni, ezért az illetékes minisztériumhoz fordul.