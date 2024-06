Országszerte utakat árasztott el és épületekbe tört be a víz, több ház is lakhatatlanná vált a viharok miatt (videó)

M.A.;

időjárás;eső;vihar;zivatar;

2024-06-10 17:48:00

Hétfő délutánig több mint 400 helyszínre riasztották a tűzoltókat, a legtöbb beavatkozásra Nógrád vármegyében volt szükség.

A hétvégén 244, hétfőn, délutánig pedig több mint 400 helyszínre riasztották a vihar miatt a tűzoltókat.

A katasztrófavédelem közleménye szerint a legtöbb, csaknem kétszáz beavatkozásra Nógrád vármegyében volt szükség. Leginkább kidőlt fák, lehasadt faágak adtak munkát a tűzoltóknak, de a viharban több épület is károsodott, volt ahol az ablakok törtek be, máshol a tetőszerkezetet bontotta meg a heves szél. A kidőlt fák több helyen villamos- és távközlési vezetékeket szakítottak el, több épület kerítését is megrongálták. Bátonyterenyén az Abonyi úton egy melléképületre zuhant egy kidőlt fa, és egy kutya is alá szorult, a tűzoltók láncfűrészek segítségével szabadították ki az állatot.

Békés vármegyében nyolc alkalommal riasztották a tűzoltókat kidőlt fák miatt, a legtöbb beavatkozás Szarvas térségben volt.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a legtöbb kárt Miskolcon okozta a vihar, ahol csaknem hetven helyszínen avatkoztak be a tűzoltók. A legtöbb riasztás itt is kidőlt fák, letört faágak, leszakadt vezetékek, megrongált tetők miatt érkezett. A sok eső megrongált egy családi házat Miskolc-Diósgyőrben, amely lakhatatlanná vált, nyolc lakója átmeneti otthonba került. Alsózsolcán villámcsapás miatt súlyosan rongálódott egy ház, hat lakója rokonokhoz költözött, egy másik családi ház tűzfala kidőlt, az épületet öt lakó hagyta el. Miskolcon nyolc autóban keletkezett kár a kidőlt fák miatt. Itt három, míg Nyékládházán két helyszínen kellett vizet kiszivattyúzni pincékből és garázsokból. Járdánházán tizenöt ingatlant ötszáz homokzsákkal, Borsodnádasdon a Hódos-patak villámárvize miatt négy családi házat 350 homokzsákkal védtek meg.

Fejér vármegyében összesen tizenhárom helyszínen volt szükség tűzoltói beavatkozásra. A legtöbb bejelentés Székesfehérvárról érkezett, ahol a csapadék pincéket árasztott el. A vármegyeszékhely tűzoltói hét épület alagsorából szivattyúzták ki a vizet, lehasadt faág miatt három utcában kérték a segítségüket.

Győr-Moson-Sopron vármegyében negyvenötször riasztották a vármegyei tűzoltókat, ebből harmincszor kértek segítségét pincékbe befolyt víz miatt. Győrben, az Ady Endre utcában tíz ingatlan udvarában állt a víz, innen autókat is kitoltak a tűzoltók, hogy ne keletkezzen bennük kár. Szintén Győrben, a Gyepszél utcában olyan magasan állt a víz az úttesten, hogy egy autó menet közben elakadt, és csak a tűzoltók segítségével tudott továbbhaladni. Ivánban, a Kápolna utcában több ház udvarán keresztül folyt a víz, az egyik lakhatatlanná vált, az öt lakó rokonokhoz költözött.

Heves vármegye tűzoltói huszonegy alkalommal avatkoztak be hétfőn. Húsz esetben fákat, ágakat kellett eltávolítani, Bükkszéken egy pincében összegyűlt esővíz szivattyúzására volt szükség. A legtöbb fa Bélapátfalva, Mónosbél, Pétervására, Ivád, Mátraballa és Kisfüzes határában dőlt az utakra és ingatlanokra, a tűzoltók láncfűrészekkel és kéziszerszámokkal távolították el azokat.

Pest vármegyében a tűzoltók hét alkalommal avatkoztak be kidőlt fák és leszakadt ágak miatt. Szentendrére is lecsapott a felhőszakadás, az utakon hömpölygött a víz:

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is sérült fákat, lehasadt ágakat kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Negyvenöt kidőlt fánál és tizenöt épületkárnál avatkoztak be a tűzoltók, hat ingatlannál pedig a nagy mennyiségben összegyűlt csapadékot kellett szivattyúzniuk. Kemecse-Körmenditanyánál egy garázs lemezborítását szakította fel a vihar. Az erős szél a lemezfedést nekiborította a családi ház tetőszerkezetének, ami megrongálódott, a kémény pedig leborult a ház mellett parkoló autóra. A garázs lemeztetejét egy erdős terület állította meg.

A Vas vármegyei tűzoltókat és önkéntes mentőszervezeteket a hét első napján tizenhat káresemény felszámolásához riasztották. A feladatok jelentős részét a lakóházak pincéjét és udvarát elárasztó víz eltávolítása, valamint az ingatlanok bevédése adta. Pornóapátiban lakóházak kerültek a víz fogságába, az egyik lakót a tűzoltók motorcsónakkal hozták ki a víz által körbevett területről. Az Időkép azt írja, Horvátzsidányt a hétfő reggeli órákban villámárvíz öntötte el, sáros áradat hömpölygött az utcákon.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kunmadarason délután 3 órakor 117 hm/órás széllel tombolt a vihar: