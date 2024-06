Holtan találtak egy magyar nőt Németországban

M.A.;

Németország;rendőrség;holttest;Peine;

2024-06-10 21:02:00

A 36 éves nő akkor vesztette életét, amikor megpróbált bemászni egy ruhagyűjtő konténer nyílásába.

Holtan találtak egy magyar nőt a németországi Peine városában, egy ruhagyűjtő konténerben – írja a Blikk a Goettinger Tageblatt cikke alapján.

A német lap szerint a 36 éves nő megpróbált bemászni a ruhagyűjtő konténer nyílásába, de a nyaka beszorult az aknába, elvesztette az eszméletét és meghalt. Az áldozat holttestét egy járókelő találta meg a Netto szupermarket parkolójában. Később sikerült azonosítani a magyar állampolgárságú nőt, aki Peinében élt.

Az is kiderült, hogy a nőnek két gyermeke született, ám egyikük sem élt vele, magyarországi rokonok fogadták be őket. Azt egyelőre nem sikerült tisztázni, hogy a nő miért mászott be a konténerbe, de több városban élő úgy sejti, hogy valószínűleg ruhákat akart kivenni onnan. Azt a konténert, amiben a nő meghalt, később elszállították.