Magyar Péter két perc után kivonult az ATV műsorának élő adásából

M.A.;

ATV Egyenes beszéd;Rónai Egon;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-06-10 22:03:00

A Tisza Párt alelnöke szerint előre előkészített provokáció történt az Egyenes Beszédben.

Hétfő este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában járt Magyar Péter. A tervezett interjúból azonban végül semmi nem lett, ugyanis a Tisza Párt alelnöke úgy döntött, elhagyja a stúdiót.

„Hoztam önnek valamit, tekintse ajándéknak, készültem, több alkalommal is kritikával illetett minket, hadd adjam át” – nyitotta meg a műsort Rónai Egon, majd egy mappát adott át Magyar Péternek. Ezt követően közölte a Tisza Párt alelnökével, hogy – miután többször arról beszélt, „nem hívjuk vagy nem adunk szót” – kigyűjtötték, a kampány alatt hányszor szerepelt náluk, a híradóban, és hányszor hívták, például vitázni, ahova nem ment el. „Ezek nagyon szép számok, én azt gondolom, hetedszer van itt élő adásban, 52 híradónkban szerepelt” – szögezte le.

Magyar Péter közölte, március 28. és május 3. között egyszer sem hívták be az élő adásba, utána többször is. A műsorvezető erre leszögezte, szerinte „ez konkrétan, tényszerűen nem igaz”. A Tisza Párt alelnöke megkérdezte, van-e esetleg kérdés a választással kapcsolatban, majd érdeklődött, beszéljenek-e inkább Németh Sándorról, a csatorna tulajdonosáról, aki szerinte befolyásolja a műsorkészítést. Rónai Egon ekkor megjegyezte, hogy ez nem igaz, és közölte, vannak olyan kollégák, akik még életükben nem is találkoztak Németh Sándorral.

– Szerkesztő úr, van-e kérdés, amiért behívtak, vagy nincs, vagy befejezhetjük?

– Én egy dolgot kérnék, hogy ezt az áldatlan kutyakomédiát hagyjuk abba, hogy üzenget nekünk. Ezt meg tudjuk beszélni?

– Van-e kérdés?

– Van, ez például egy kérdés.

– Viszontlátásra, legjobbakat! Németh Sándort üdvözlöm, minden jót!

– Átadjuk neki, köszönöm, hogy itt volt nálunk. Ez volt ma a Tisza Párt alelnökével a beszélgetés, látták az imént.

Magyar Péter később a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte, a múlt héten történtek ellenére elfogadta az ATV meghívását, mert a csatornától azt jelezték, hogy a tegnapi politikai földindulásról és a következő lépésekről fog kérdezni a riporter.

„Sajnos nem ez történt. A műsorvezető, nyilván Németh Sándor csatornatulajdonos, a HIT Gyülekezete vezetője és a Fidesz megbízható kiszolgálója (és fiának, aki a csatorna igazgatója) utasítására valótlanságokat állított, többek között arról, hogy engem hányszor hívtak meg az ATV-be. Pontosan tudom, hogy egy hónapig nem hívtak, mivel az összes sms megvan a telefonomban. Szégyellje magát, mind a Fidesz házitelevíziója, mind a műsorvezető, akinek fontosabb volt hazugságokkal védeni a védhetetlent, mint foglalkozni több, mint 1.340.000 szavazó tegnapi döntésével. Javaslom mindenkinek, hogy messze kerülje el az ATV propagandaműsorait. Ennél még a Hír TV is jobb, mert ott legalább nem hazudják azt, hogy függetlenek.”

Későbbi posztjában úgy vélekedett, egy előre előkészített provokáció történt az ATV-ben. „A megafonos propagandisták oldalain ugyanis 1 perccel azután, hogy levettem a mikrofont, már kint voltak az előkészített posztok. Igen hibáztam. Abban hibáztam, hogy elhittem, hogy egy korrekt interjút akarnak készíteni. Többet nem fog előfordulni” – fogalmazott.

A csatorna a történtekről azt írta, „Magyar Péter az elmúlt hetekben többször is nyilvánosan azzal vádolta az ATV-t, hogy nem hívtuk a műsorainkba. Ma az Egyenes beszédben az ezt cáfoló bizonyítékokat tartalmazó dossziét adtuk át a Tisza párt alelnökének. Sajnáljuk, hogy így reagált, ennek ellenére, ahogy eddig, ezentúl is várjuk a műsorainkba.”