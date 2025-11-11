A nyáron felröppent, majd álhírnek minősített információt most maga a miniszterelnök promózta a Facebookon.
Szerinte ő azon a ponton lezárta a vitát, amikor a Tisza Párt alelnöke azt mondta, el fogja olvasni az általa átadott papírokat.
A Tisza Párt alelnöke szerint előre előkészített provokáció történt az Egyenes Beszédben.
Gajdos Tamástól tíz évvel ezelőtt pont egy hasonló eset miatt köszöntek el.
Rendszerszintű korrupció pedig egész biztosan nincs - állítja.
Kálmán Olga az arca volt ennek az adásnak, médiaegyénisége teljesen összeforrt vele, amit tovább erősített, hogy néhány exkluzív közvetítés kivételével máshol nem is jelent meg a képernyőn.
Rövidre vágva címmel ünnepli a magyar mozgóképet az ATV Spirit sorozata.
Az egyik, ha nem a legnépszerűbb televíziós kérdező. Látszólag semmi nem hozza ki a sodrából, bár kollégái állítják, kamerán kívül „tud türelmetlen is lenni”. Valaha sportriporter volt, ma otthonosan mozog szinte minden témában, az atomfizikától a napi politikáig. Ez nem azért van, mert mindenhez ért, hanem mert érdekli az, akivel beszélget – mondja. Úgyhogy beszélgettünk mindenről: Orbán Viktorról, Istenről és az árkokról. És – régi kollégák lévén – tegeződtünk az ATV Egyenes beszéd című műsorának népszerű műsorvezetőjével, Rónai Egonnal.
Napjainkban az ATV egyik "zászlós hajója", az Egyenes beszéd már nem ugyanaz a műsor, mint korábban, Kálmán Olga vezetésével volt. A Hír TV-hez távozott műsorvezető helyébe lépett Mészáros Antónia és Rónai Egon azonban arra is ügyel, hogy az alapokat, amit a nézők megszoktak és szeretnek, ne változtassák meg. Mint mondják, igyekeznek egy kicsit jobban csinálni, a saját egyéniségükre szabva. A párosinterjúban azt is leszögezték, nincs velük szemben semmiféle politikai elvárás, a tartalomba senki nem szól bele elfogadhatatlan módon.
