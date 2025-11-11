Egyenes beszéd - Mostantól Antónia itt, Egon ott

Napjainkban az ATV egyik "zászlós hajója", az Egyenes beszéd már nem ugyanaz a műsor, mint korábban, Kálmán Olga vezetésével volt. A Hír TV-hez távozott műsorvezető helyébe lépett Mészáros Antónia és Rónai Egon azonban arra is ügyel, hogy az alapokat, amit a nézők megszoktak és szeretnek, ne változtassák meg. Mint mondják, igyekeznek egy kicsit jobban csinálni, a saját egyéniségükre szabva. A párosinterjúban azt is leszögezték, nincs velük szemben semmiféle politikai elvárás, a tartalomba senki nem szól bele elfogadhatatlan módon.