Magyar Péter újra kirohanna az ATV stúdiójából, a Hit Gyülekezete jó regenerálódást kíván neki

Á. B.;

ATV;Hit Gyülekezete;Magyar Péter;

2024-06-11 17:04:00

„Mindenekelőtt gratulálunk Magyar Péter alelnök úrnak és a Tisztelet és Szabadság Pártnak a vasárnapi választáson elért eredményhez. 1,3 millió ember szavazatát megszerezni nem kis teljesítmény, egyúttal óriási felelősség” - közölte egy kedd délutáni Facebook-posztban a Hit Gyülekezete.

Az ügy előzményéről mi is beszámoltunk. Hétfő este élő adásban hagyta el az ATV stúdióját a politikus, majd ezt követően egy, listázással is színesített nyilvános adok-kapok kezdődött közte és a csatorna közt, amibe a Hit Gyülekezete is belekeveredett.

Az egyház friss posztjában úgy fogalmazott, Magyar Péternek jó pihenést és regenerálódást kívánnak, és remélik, hogy a feszített tempó után sikerül megnyugodnia, és higgadtan, megfontoltan, államférfihez méltó módon formálja majd a magyar közbeszéd állapotát.

Nem kellett sok, és a TISZA Párt alelnöke is reagált az ügyre - ígérete szerint utoljára. Magyar Péter azt hangoztatta, elfogadhatatlan, hogy élő adásban az előző napi választási eredményekkel mit sem törődve, a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének egyetlen kérdést sem tesz fel a riporter, hanem a saját hazug narratívájukat erőltetve kutyakomédiának nevezi a tényeket. Ha a riporter újra ilyen helyzetet teremtene a propaganda megrendelésére, újra kijönnék a stúdióból - nyomatékosította.

Úgy véli, hétfői eljárásával az ATV nem csak a Tisza Pártot, hanem a rá szavazó 1,342 millió magyar embert hozta kellemetlen helyzetbe. „Én az előzmények ellenére azért nyújtottam békejobbot és mentem be tegnap az Egyenes beszédbe, mert úgy éreztem, hogy az ATV nézői megérdemlik az egyenes beszédet. Sajnálom, hogy a nézők százezrei, akik leültek a képernyő elé, nem hallhattak semmit a június 9-i politikai földindulásról és a TISZA Párt jövőbeni terveiről” - fűzte hozzá.

Egyben jelezte, téves a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) elnökének állásfoglalása, miszerint jogsértést követett volna el azzal, hogy nyilvánosságra hozta az ATV több munkatársának vallási hovatartozását, mivel egyrészt nem azonosíthatóak a személyek, másrészt mindegyik szereplő nyilvánosan beszélt felekezeti hovatartozásáról.

Végezetül kitért arra, hogy köszönettel vette a Hit Gyülekezetének gratulációját. „Innen szeretném biztosítani a gyülekezet minden tagját, hogy mint minden egyház, ők is számíthatnak a TISZA Párt támogatására. A TISZA Párt soha nem fog ellehetetleníteni egyházakat a párt vezetőinek személyes politikai vagy hitbéli meggyőződése miatt. Ha bárkit megbántottam a tegnapi posztommal, attól elnézést kérek” - zárta sorait Magyar Péter.

Az ügyben megszólalt a Párbeszéd politikusa is.

Az ügyben megszólalt a Párbeszéd politikusa is. Szabó Tímea szerint egyértelmű provokáció cépontja volt a TISZA Párt alelnöke. Egy ellenzéki vezető politikust a választás másnapján (meg semmikor sem), nem számonkérő dossziéval fogad egy magára valamit is adó televízió. Ez a Megafon stílusa - jegyezte meg.

Úgy véli, nem a műsorvezető. Rónai Egon ötlete volt mindez, hanem a csatorna vezetőié. Az a tény, hogy az adás után néhány perccel a propagandisták bekészített posztokkal reagáltak, minimum felvet néhány kérdést az ATV és Rogán Antal együttműködéséről. Kifejtette, egyre jobban érezhető a miniszter befolyása a csatorna működésében és aki túlságosan kritizálja őt vagy a kormány bármelyik potentátját, az persona non grata lesz náluk. Sajnálom az ATV-t, megvolt a lehetőség egy tisztességes működésre, nem éltek vele - zárta posztját Szabó Tímea.